Il Trento piazza il colpo Dalmonte

Il Trento comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Salernitana i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Nicola Dalmonte. Il classe 1997 ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2027. Nato a Ravenna il 13 settembre 1997, Nicola Dalmonte cresce calcisticamente nel settore giovanile del Cesena, con cui debutta in Serie A nella stagione 2014-2015. Nei tre anni successivi si mette in luce in Serie B, collezionando 42 presenze, 5 gol e 9 assist con la maglia bianconera. Nel 2019 approda al Genoa, tornando così nella massima serie italiana, prima di essere ceduto in prestito: prima di passare al Lugano, dove partecipa anche a 4 match di Europa League, e poi al Trapani in Serie B, con cui realizza 3 reti in 17 apparizioni. Dal 2020 al 2023 milita nel Vicenza, raccogliendo 97 presenze e 16 gol tra cadetteria e Serie C. Nella stagione 2023-2024 indossa la maglia della Spal, segnando 5 reti in 23 partite. Lo scorso campionato si è diviso tra la Salernitana, in Serie B, e il Catania in Serie C. Dalmonte ha inoltre fatto parte delle selezioni giovanili dell’Italia dall’Under 17 all’Under 20. Con le Nazionali azzurre ha totalizzato complessivamente 19 presenze e due reti.

Nicola Dalmonte è pronto per indossare la maglia gialloblù: «Sono molto contento di essere qui e non vedo l’ora di iniziare a giocare. Il Trento, come società, mi ha sin da subito dato l'impressione di essere un club serio oltre che ben organizzato. Qui ho trovato persone competenti ed ambiziose. Da questa stagione mi aspetto tanto: voglio fare bene, dimostrare il mio valore e dare il massimo per questi colori. Dalle esperienze passate mi porto dietro molte cose che cercherò di mettere in pratica anche qui. Le mie caratteristiche principali? Penso di essere bravo nel puntare e superare l’uomo oltre che nel creare occasioni: mi piace essere utile alla manovra ed incidere in zona offensiva. Forza Trento!».