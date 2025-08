Il Trento Calcio Femminile confluisce nel club di Giacca

È stato formalmente sottoscritto l’atto di fusione tra la Trento Academy, ramo d’azienda dall’A.C. Trento 1921, e il Trento Calcio Femminile. Si compie dunque un ulteriore ed importante passo nel percorso di integrazione tra le realtà calcistiche cittadine, avviato nella scorsa stagione con l’accordo di collaborazione. Il perfezionamento dell’operazione avverrà il 1° novembre 2025, al termine dei tempi tecnici previsti dalla normativa vigente.

Rispetto all’intesa iniziale, che prevedeva un coordinamento tra le due realtà in alcune aree specifiche (comunicazione, performance, area medica e organizzativa) ora vi sarà un’unione strutturale e definitiva. Prende così forma un progetto strutturato e condiviso, volto a sviluppare un modello sportivo moderno, inclusivo e integrato, che guarda con decisione al futuro. Tutti i settori, dalla prima squadra femminile al settore giovanile, saranno coinvolti in un percorso tecnico e organizzativo comune, orientato alla crescita delle giovani calciatrici e alla valorizzazione delle potenzialità presenti sul territorio.

Questo sviluppo rafforza ulteriormente il ruolo dell’A.C. Trento 1921 come punto di riferimento per il calcio territoriale, maschile e femminile. La sinergia tra le varie componenti coinvolte permetterà di consolidare un’identità unica e riconoscibile, offrendo nuove opportunità per le future generazioni e contribuendo alla crescita complessiva del movimento calcistico locale.

Il presidente della Trento Academy, Fabrizio Brunialti, ha dichiarato: «La fusione tra Trento Academy e Trento Calcio Femminile segna l’inizio di una nuova ed importante pagina della storia del nostro Club. Il progetto avviato nel 2014 trova oggi, a distanza di undici anni, il suo pieno compimento: tutte le declinazioni del calcio della nostra città, maschile e femminile, a 11 e a 5, dall’attività di base fino all’agonismo, sono infatti ora rappresentate sotto un’unica aquila gialloblù. Una nuova tappa nel percorso di crescita di A.C. Trento 1921, sempre più società della comunità».

Il presidente dell’A.C. Trento 1921, Mauro Giacca ha sottolineato: «Come società siamo orgogliosi di annunciare questa nuova fusione e di accogliere il Trento Calcio Femminile nella nostra famiglia. L’accordo di collaborazione stipulato lo scorso anno aveva rappresentato un primo passo importante verso lo sviluppo di una forte sinergia tra i due mondi, ovvero il calcio maschile e quello femminile. Crediamo che il nuovo assetto societario rappresenti la naturale evoluzione di un percorso condiviso, fondato su valori comuni e una visione inclusiva del calcio. In questo modo, vogliamo rafforzare il legame con il territorio e trasmettere un segnale forte per il movimento calcistico della nostra città e provincia».

Anche il presidente del Trento Calcio Femminile Luca Maurina ha evidenziato: «Per noi del Trento Calcio Femminile l’ufficializzazione di questa fusione segna ancor di più un percorso iniziato già lo scorso anno. Essere qui con il presidente Giacca, il presidente Brunialti e il Consigliere di amministrazione Alessandro Penasa, è un onore perché riconoscono la fiducia, la stima e le grandi opportunità che ripongono nel Trento Calcio Femminile e il movimento calcistico femminile in generale. Per noi questa fusione significa anche poter avere una base solida e di professionisti con i quali lavorare e confrontarsi per crescere ancora di più».