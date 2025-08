Il Trento prende la punta Cruz in prestito dal Verona

Il Trento comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Hellas Verona i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Juan Manuel Cruz che ha sottoscritto con il club un contratto sino al 30 giugno 2026.

Figlio d’arte, il papà Julio ha indossato, tra le altre, le maglie di Inter, Lazio e Bologna, Juan Manuel nasce a Buenos Aires il 19 luglio 1999. Muove i primi passi nel settore giovanile del Banfield, club argentino con cui firma anche il suo primo contratto da professionista. Aggregato alla prima squadra nella stagione 2019-2020, debutta in Primera División l’anno successivo, collezionando complessivamente 63 presenze e 11 reti tra campionato e coppa nazionale nelle due stagioni successive. Nel 2022 prende parte anche alla Coppa Sudamericana, competizione in cui totalizza 5 presenze. Le ottime prestazioni offerte in Argentina gli valgono la chiamata dell’Hellas Verona, che lo porta in Italia nel 2023. Con il club scaligero debutta in Serie A nella stagione 2023-2024, disputando 5 gare tra campionato e Coppa Italia. Nella seconda parte della passata stagione veste la maglia del Cosenza, in Serie B, scendendo in campo in 6 occasioni.

L’attaccante è pronto a iniziare la sua nuova esperienza con il Trento: «Le mie principali caratteristiche sono la capacità di tenere palla, favorire il gioco della squadra e la voglia costante di cercare la via del gol. In campo mi adatto alle esigenze: in carriera ho giocato soprattutto come attaccante centrale e seconda punta, ma anche da esterno. Ho scelto Trento perché la Società mi ha dimostrato sin da subito grande fiducia. Nelle scorse ore, ho parlato con il tecnico Tabbiani che mi ha trasmesso un grande entusiasmo. Mi hanno parlato benissimo dell’ambiente e ho percepito grande serietà. Mi aspetto di disputare una stagione importante, con l’obiettivo di crescere sia a livello personale sia insieme alla squadra per raggiungere traguardi ambiziosi».