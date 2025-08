Ecco i gironi di Prima e Seconda Categoria e le date utili

I consueti due gironi da 16 squadre in Prima Categoria, tre raggruppamenti da 14 in Seconda Categoria senza differenze. L’ufficializzazione della suddivisione delle squadre che prenderanno parte a questi due tornei nella stagione 2025-2026 è arrivata con l’ultimo comunicato ufficiale della LND Trentina, nella quale vengono comunicate anche le date di inizio e di fine del girone di andata e di quello di ritorno: si giocherà dal 31 agosto al 30 novembre e dal 15 febbraio al 24 maggio in Prima Categoria, dal 7 settembre al 30 novembre e dal 22 febbraio al 24 maggio in Seconda.

Sono 12 le compagni confermate nel Girone A del terzo torneo provinciale, ovvero Aldeno, Castelsangiorgio, Condinese, Gardolo, Invicta Duomo, Ledrense, Marco, Pieve di Bono, Pinzolo Valrendena, Riva del Garda, Tione e Toblino, alle quali si aggiungono il Sacco San Giorgio retrocesso dalla Promozione e tre formazioni promosse dalla Seconda Categoria, quali Alta Giudicarie, Calcio Bleggio e Sopramonte.

Sono 12 anche quelle che si ritrovano nel girone B, ovvero Alta Anaunia, Audace, Azzurra, Fassa, Ortigaralefre, Pergine, Porfido Albiano, Predaia, Primiero, Telve, Tnt Monte Peller e Vigolana, alle quali se ne aggiungono due retrocesse dalla Promozione, ovvero Fiemme e Bassa Anaunia, e due promosse dalla Seconda, quali Piné e Val di Cembra.

Nell’ultimo campionato provinciale vengono confermate nel Girone A Bagolino, Caffarese, Carisolo, Castelcimego, Leno, Nogaredo, Virtus Giudicariese e 3P Valrendena, raggiunte dalla Virtus Rovere (che era nel girone B), dal Solteri San Giorgio (che era nel C), e da tre compagini retrocesse dalla Prima Categoria, che rispondono ai nomi di Baone, Monte Baldo e Stivo.

Si ritrovano nel Girone B Alpe Cimbra, Bolghera, Calceranica, Cauriol, Cornacci, Dolomitica, Giovo, Montevaccino, Oltrefersina, Tesino e Valsugana, alle quali si aggiungono una formazione che era nel gruppo C, il Fassa B, e due in Prima, Civezzano e Roncegno.

Infine nel Girone C vengono confermate Altopiano Paganella, Cristo Re, Dolasiana, Iliria, La Rovere, Lizzana, Paganella, Redival, Solandra, Virtus Trento, integrate da una sola squadra retrocessa dalla Prima Categoria, il Mezzocorona, da due che militavano nel girone B, Trambileno e Primiero B, e da una nuova di zecca, l’Union Trento Futuro.