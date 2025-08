Due gol per parte nel test fra Südtirol ed Hellas Verona

Dopo la prima amichevole estiva con il San Giorgio a Stanghe di Racines nel corso del ritiro in Val Ridanna e il triangolare al “Druso” con Bologna e Sassuolo, impreziosito da due pareggi, la preseason del Südtirol è proseguita nel tardo pomeriggio di ieri con l’amichevole di lusso contro l’Hellas Verona, che si sta preparando ad affrontare la settima stagione di fila in Serie A, con al timone Paolo Zanetti, alla guida dell’FCS dal 2017 al 2019. La gara si è chiusa sul risultato di 2-2 (1-0 al riposo).

La cronaca

Nel primo tempo, al 3’, filtrante di Serdar in area per Livramento, conclusione rasoterra, Adamonis respinge di piede e sugli sviluppi dell’azione Giovane manda largo sul fondo. Al 8’, sugli sviluppi del primo corner biancorosso, Merkaj colpisce di testa ma non indovina lo specchio della porta. Pochi secondi dopo, Coulibaly imbuca in area dalla destra per Casiraghi, che con una conclusione chirurgica rasoterra e angolata insacca la palla dell’1-0 alla destra di Montipò. Cambio forzato in casa FCS al 10’ con Veseli costretto ad uscire, in campo al suo posto Masiello. Al 11’ dribbling di Giovane sulla sinistra, conclusione da posizione defilata con il mancino, Adamonis respinge. La successiva emozione la regala al 30’ Casiraghi con una punizione da 40 metri, dalla destra, che si stampa sul palo alla destra di Montipò. Al 34’ tempestivo intervento in area biancorossa di Bordon ad evitare la conclusione di Giovane. 41’: Suslov, al limite dell’area biancorossa, si libera e si accentra, prova la conclusione a giro, la palla esce larga alla sinistra di Adamonis.

Secondo tempo: Castori cambia tutta la squadra, escluso Masiello subentrato all’infortunato Veseli al 10’. Zanetti, invece, preferisce non operare cambi. Al secondo minuto della ripresa Livramento supera Kofler, crossa in mezzo dalla banda mancina, per la conclusione rasoterra al volo di Giovane che da due passi insacca la palla dell’1-1. Al 7’ imbucata in verticale di Serdar, Livramento si trova a tu per tu con Poluzzi, bravo a respingere con il corpo. Al 19’ cross di Mallamo, palla sul secondo palo, testa di Kofler, Perilli ci arriva e con una mano alza sopra la traversa. 37’: cross dalla banda mancina di Simone Davi, Italeng in tuffo, la palla rimbalza davanti a Perilli, abile a salvare la sua porta con un provvidenziale intervento. Sugli sviluppi del corner calciato da Mallamo, Kofler insacca di testa sul palo alla sinistra di Perilli: 2-1 (38’). Al 39’ fallo su Perez: punizione da 25 metri di Frese e palla in rete alla destra di Poluzzi: 2-2 (40’). Biancorossi vicini al gol al 41’, con corner di Mallamo, conclusione di Martini sul primo palo, Slotsager si rifugia in angolo dalla linea di porta e al 42’ con la testa di Pietrangeli che manda la palla out di poco, sempre su calcio d’angolo di Mallamo.

Il tabellino

FC SÜDTIROL - HELLAS VERONA 2-2 (1-0)

FC SÜDTIROL (3-5-2) primo tempo: 31 Adamonis; 34 Veseli (10’ pt 5 Masiello), 3 Bordon, 30 Giorgini; 23 F. Davi, 14 Coulibaly, 18 Tronchin, 17 Casiraghi ©, 79 Molina; 9 Pecorino, 33 Merkaj.

FC SÜDTIROL (3-5-2) secondo tempo: 1 Poluzzi; 5 Masiello, 19 Pietrangeli, 28 Kofler; 24 S. Davi, 8 Mallamo, 21 Tait, 6 Martini, 94 El Kaouakibi; 11 Italeng, 90 Odogwu.

A disposizione: 12 Drago, 62 Theiner, 46 Brik.

Allenatore: Fabrizio Castori

HELLAS VERONA: (3-5-2): 1 Montipò (16’ st 34 Perilli); 6 Valentini (27’ st 19 Slotsager), 4 Ebosse (38’ st 22 Kurti), 21 Unai (38’ st 5 Calabrese); 3 Frese, 24 Barnede (16’ st 7 Santiago Perez), 25 Serdar © (27’ st 20 Kastanos), 38 Tchatchoua (28’ st 15 Fallou), 31 Suslov (16’ st 10 Niasse); 14 Livramento (27’ st 18 Lambourde), 17 Giovane (16’ st 72 Ajayi).

A disposizione: 98 Magro, 8 Mitrovic, 11 Vermesan, 28 Szimionas, 37 Charlys.

Allenatore: Paolo Zanetti

ARBITRO: Daniele Perenzoni di Rovereto

ASSISTENTI: Thomas Miniutti di Maniago e Davide Santarossa di Pordenone

RETI: 1:0 8’ pt Casiraghi (FCS), 1:1 2’ st Giovane (HVR), 2:1 38’ st Kofler (FCS), 2:2 40’ st Frese (HVR).

NOTE: giornata con cielo sereno, temperatura sui 27°, leggero vento.

Spettatori: 2.122, di cui 532 ospiti

Calci d’angolo 7-7 (3-4)