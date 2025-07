Christian Capone arriva al Trento

Il Trento comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Atalanta Bergamasca Calcio i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Christian Capone che ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2027. Nato a Vigevano (Pavia) il 28 aprile 1999, Capone si forma nel settore giovanile dell’Atalanta Bergamasca Calcio, vestendo la maglia nerazzurra dal 2010 al 2017 e completando la trafila fino alla Primavera. Nella stagione 2016-2017, con la maglia dell’U19 ha totalizzato 29 presenze, 19 reti e 1 assist, esordendo anche in Prima Squadra il 30 novembre 2016 nella gara di Coppa Italia vinta dalla Dea per 3-0 contro il Pescara.

Nella stagione successiva si trasferisce in prestito al Pescara in Serie B, dove mette a referto 24 presenze, 6 gol e 3 assist. Rientrato a Bergamo, torna nuovamente in Abruzzo ma un infortunio condiziona la sua stagione, scendendo in campo solo in 12 occasioni.

Nella stagione 2019-2020, dopo l’esperienza con i Delfini, Capone indossa la maglia del Perugia, sempre in Serie B, collezionando 20 presenze e 2 reti. Nel triennio successivo continua la sua esperienza nella serie cadetta rispettivamente con Pescara, Ternana e Südtirol, totalizzando 41 presenze complessive. Nella seconda parte della stagione 2022-2023 si trasferisce alla Reggiana, in Serie C, conquistando con i granata la vittoria del campionato di categoria. Con la nascita della formazione U23 dell’Atalanta in Serie C, Capone scende in campo con i nerazzurri in 35 occasioni tra campionato e Coppa Italia, mettendo a segno 4 reti. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del L.R. Vicenza, totalizzando 28 presenze, 3 gol e 4 assist.

Christian Capone è pronto per indossare la maglia gialloblù: «Sono felice di essere finalmente arrivato a Trento. Ho scelto questa società perché è ambiziosa, ha un progetto solido e guarda avanti con determinazione. Dopo una lunga trattativa, approdo in una piazza che nella scorsa stagione ha disputato un campionato di livello. Arrivo qui con una grande voglia di mettermi in gioco: non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il gruppo e dare il massimo per raggiungere insieme obiettivi importanti».