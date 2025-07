Il Trento debutta in trasferta contro la Giana Erminio

La Lega Pro ha sorteggiato i calendari della Serie C Girone A per la stagione 2025/2026. Il Trento darà avvio alla propria stagione il prossimo 24 agosto sul terreno dello Stadio Città di Gorgonzola contro la Giana Erminio. Nel secondo turno i gialloblù saranno, invece, impegnati nell’incontro casalingo contro l'Union Brescia. La terza giornata sarà in trasferta contro il Novara mentre la quarta in casa contro l’AlbinoLeffe.

Il Direttore Sportivo del Trento Moreno Zocchi ha così commentato il calendario: «Quella di quest’anno non sarà una partenza semplice: affronteremo in trasferta una squadra come la Giana Erminio, che la scorsa stagione, è stata protagonista di un ottimo campionato, concludendo il suo percorso al secondo turno nazionale dei playoff e in finale di Coppa Italia. Alla seconda giornata, invece, ospiteremo al Briamasco l’Union Brescia che, pur essendo ad oggi un’incognita, resta comunque una squadra che proverà a lottare per una posizione nei vertici della classifica. Ci saranno poi altre due sfide impegnative contro Novara in trasferta ed AlbinoLeffe in casa: realtà ambiziose che hanno dimostrato di poter essere delle avversarie insidiose. Dunque, le prime partite saranno un vero e proprio banco di prova per valutare il nostro potenziale e le nostre ambizioni in questo nuovo campionato».

LE DATE

Il Campionato di Serie C 2025/2026 prenderà il via domenica 24 agosto per terminare domenica 26 aprile 2026. La Lega Pro ha deciso inoltre che i turni infrasettimanali saranno: mercoledì 24 settembre, mercoledì 11 febbraio, mercoledì 4 marzo. Fissato per domenica 21 dicembre, invece, il turno previsto in occasione delle festività Natalizie mentre per domenica 28 dicembre quello di sosta.

LE PARTITE DEL TRENTO

GIRONE DI ANDATA (maiuscolo in casa)

1. Giornata 24 agosto Giana Erminio

2. Giornata 31 agosto UNION BRESCIA

3. Giornata 7 settembre Novara

4. Giornata 14 settembre ALBINOLEFFE

5. Giornata 21 settembre Lecco

6. Giornata 24 settembre PERGOLETTESE

7. Giornata 28 settembre ARZIGNANO V.

8. Giornata 5 ottobre Pro Patria

9. Giornata 12 ottobre PRO VERCELLI

10. Giornata 19 ottobre Lumezzane

11. Giornata 26 ottobre L.R. VICENZA

12. Giornata 2 novembre Virtus Verona

13. Giornata 9 novembre OSPITALETTO F.

14. Giornata 16 novembre Triestina

15. Giornata 23 novembre INTER U23

16. Giornata 30 novembre Alcione Milano

17. Giornata 7 dicembre CITTADELLA

18. Giornata 14 dicembre Renate

19. Giornata 21 dicembre DOLOMITI BELLUNESI

GIRONE DI RITORNO (maiuscolo in casa)

20. Giornata 4 gennaio GIANA ERMINIO

21. Giornata 11 gennaio Union Brescia

22. Giornata 18 gennaio NOVARA

23. Giornata 25 gennaio AlbinoLeffe

24. Giornata 1 febbraio LECCO

25. Giornata 8 febbraio Pergolettese

26. Giornata 11 febbraio Arzignano V.

27. Giornata 15 febbraio PRO PATRIA

28. Giornata 22 febbraio Pro Vercelli

29. Giornata 1 marzo LUMEZZANE

30. Giornata 4 marzo L.R. Vicenza

31. Giornata 8 marzo VIRTUS VERONA

32. Giornata 15 marzo Ospitaletto F.

33. Giornata 22 marzo TRIESTINA

34. Giornata 29 marzo Inter U23

35. Giornata 4 aprile ALCIONE MILANO

36. Giornata 12 aprile Cittadella

37. Giornata 19 aprile RENATE

38. Giornata 26 aprile Dolomiti Bellunesi