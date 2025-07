Il Trento affronterà il Carpi nel Primo Turno di Coppa

La Lega Pro ha deliberato la composizione dei raggruppamenti del primo e secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2025-2026. Nel primo turno eliminatorio gli aquilotti sono stati accoppiati al Carpi, gara che si disputerà domenica 17 agosto alle ore 21 presso lo stadio Sandro Cabassi di Carpi. Il primo turno si svolgerà in gara unica ad eliminazione diretta. La squadra vincente dovrà vedersela poi nel turno successivo con la vincente della sfida tra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi. Le gare del Secondo Turno Eliminatorio saranno programmate nella giornata di martedì 28 ottobre, mercoledì 29 ottobre e giovedì 30 ottobre anche in relazione alla programmazione del Campionato Serie C Sky.

Modalità di svolgimento Primo Turno

Il Primo Turno Eliminatorio si svolgerà in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.