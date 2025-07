Aperta la campagna abbonamenti del Trento

«Vola con Noi» è lo slogan scelto per la campagna abbonamenti del Trento in vista della stagione 2025/26, la quinta consecutiva in Serie C. A partire da oggi, lunedì 21 luglio, è possibile sottoscrivere l’abbonamento, che garantisce il posto riservato per tutte le gare casalinghe, ad esclusione di Playoff, Playout e Coppa Italia. La campagna abbonamenti si svilupperà in più fasi.

Prima fase

Da lunedì 21 luglio a venerdì 25 luglio tutti gli abbonati della passata stagione potranno confermare il proprio posto o sceglierne uno nuovo non occupato da un altro abbonato della passata stagione. La riconferma dovrà avvenire recandosi personalmente presso gli uffici dell’A.C. Trento 1921 di Piazza Santa Maria Maggiore n6 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Coloro che invece saranno impossibilitati a recarsi personalmente, potranno scrivere una mail a biglietteria@actrento.com indicando i propri dati e il settore di appartenenza. Riceveranno poi tutte le indicazioni per proseguire con la riconferma del posto.

Seconda fase

I nuovi abbonamenti potranno essere sottoscritti a partire da lunedì 28 luglio e sino a venerdì 1° agosto 2025, recandosi presso gli uffici dell’A.C. Trento 1921 di Piazza Santa Maria Maggiore n6 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Coloro che invece saranno impossibilitati a recarsi personalmente, potranno scrivere una mail a biglietteria@actrento.com indicando i propri dati e il settore di appartenenza. Riceveranno poi tutte le indicazioni per proseguire con la riconferma del posto. Per maggiori informazioni, è possibile scrivere una mail a biglietteria@actrento.com.

Si ricorda che tutti i nuovi abbonati dovranno sottoscrivere la ‘Fidelity Card’ al costo extra di 10 euro. Si tratta di una tessera della validità di 3 anni, sulla quale verrà caricato l’abbonamento. I vecchi abbonati che possiedono già la “Fidelity Card” dovranno portarla con sé e presentarla presso gli uffici del Club al momento dell’acquisto dell’abbonamento. In caso di furto o smarrimento, la “Fidelity Card” non potrà essere ristampata e sarà necessario acquistarne una nuova.

Confermate anche per quest’anno in tutti i settori dello Stadio Briamasco le riduzioni per le Donne, gli Over-65 e gli Under-20. Per tutti gli Under14, invece, previsto un prezzo fisso per tutti i settori.

Grazie alla collaborazione con il Main Sponsor del Club, DAO Conad, tutti i possessori della “Carta Insieme Conad” avranno la possibilità di ricevere una prepagata dal valore di 40€ (per i vecchi abbonati della stagione 2024-2025 – n. 4 prepagate dal valore di 10€/cad) e del valore di 20 € (per i nuovi abbonati – n. 2 prepagate dal valore di 10€/cad). Chi non ne possedesse ancora una, potrà sottoscriverla gratuitamente negli uffici dell’A.C. Trento 1921 contestualmente all’acquisto dell’abbonamento.