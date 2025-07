Ribaltone a Lavis: Manfioletti lascia, in arrivo Fabio Calliari

Tanto tuonò che piovve: Stefano Manfioletti non è più l'allenatore del Lavis Calcio. Dopo quattro anni densi di soddisfazioni, ma anche connotati da un'infelice recente avventura in serie D, il tecnico lascia la panchina rossoblù a meno di una settimana dalla ripresa dell'attività agonistica.

Una decisione resa ufficiale in queste ore e che ha colto di sorpresa l'ambiente lavisano, dove in realtà l'attenzione era concentrata tutta su un mercato che si era articolato finora più sulle uscite che sulle entrate. I postumi della retrocessione di maggio hanno infatti portato come immediata conseguenza all'abbandono di molti giocatori importanti, che in svariati casi non sono stati ancora rimpiazzati, al punto che l'organico attuale appare piuttosto lontano dalla definizione ultima. Probabilmente questa incertezza operativa, che ha fatto emergere qualche incomprensione con la massima dirigenza, nonché la mancanza di nuove vere motivazioni e un senso di stanchezza non celata da ambo le parti, è sfociata infine nella scelta drastica del mister di mollare tutto nell'imminenza d'avvio della preparazione. Una mossa clamorosa, che però non ha spiazzato più di tanto il club del presidente Rosa, che ha già preso contatto con il probabile successore: si tratta di Fabio Calliari, allenatore anch'egli in possesso di patentino A e forte di una profonda conoscenza del calcio regionale, fino a metà della scorsa stagione alla guida del Molveno in Promozione.

Le dimissioni di Manfioletti chiudono un rapporto coi colori rossoblù durato quattro anni e costellato di successi con la conquista della Coppa Italia provinciale, Coppa Italia regionale, Coppa Dao Trentino e nella primavera 2024 del campionato d'Eccellenza, con la seguente prima storica partecipazione alla serie D. Un'esperienza, quest'ultima, non propriamente fortunata, che come in tanti altri precedenti ha portato assieme alla retrocessione la necessità di resettare tutto e ricominciare da capo. Il Lavis lo farà senza Manfioletti per il quale si profila un anno sabbatico anche se, per uno che ha vinto otto volte l'Eccellenza, le nuove allettanti proposte non tarderanno ad arrivare.