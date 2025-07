Il Südtirol aggiunge alla rosa il centrocampista Simone Tronchin

Il Südtirol comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Cittadella i diritti alle prestazioni sportive di Simone Tronchin. Il ventiduenne centrocampista ha sottoscritto un contratto triennale con il club biancorosso, con scadenza fissata al 30 giugno 2028 e opzione per la stagione successiva.

Nato il 17 ottobre 2002 a Montebelluna, in provincia di Treviso, è cresciuto calcisticamente a Caselle d’Altivole, suo paese d’origine. All’età di quasi 15 anni è approdato al rinomato settore giovanile del Calcio Montebelluna, dove ha esordito in Serie D a soli 16 anni, entrando così nel calcio dei grandi.

Nel settembre 2020 si è trasferito al Vicenza, allora in Serie B. Nella sua prima stagione ha militato prevalentemente nel campionato Primavera 2, debuttando però anche in Coppa Italia e in Serie B.

Nelle due stagioni successive ha vestito, in prestito, la casacca della Virtus Verona nel campionato di Serie C, collezionando un totale di 54 presenze e 3 reti nel biennio 2021-2023. Tornato a Vicenza, nella stagione 2023-2024 ha disputato 24 gare di campionato in Serie C, oltre a cinque match nei playoff e tre nella Coppa di Serie C. All’inizio della scorsa stagione si è trasferito al Cittadella, totalizzando 23 presenze e 2 gol nel campionato di Serie B.