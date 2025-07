Il Trento si assicura l'attaccante Jacopo Pellegrini

Il Trento comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito sino al 30 giugno 2026) dal FeralpiSalò i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Jacopo Pellegrini che ha sottoscritto con il club un contratto sino al 30 giugno 2026.

Nato a Reggio Emilia il 12 settembre 2000, Pellegrini cresce nel settore giovanile del Sassuolo, con cui debutta nel campionato Primavera nella stagione 2018-2019. L’anno seguente colleziona 18 presenze sempre con la formazione giovanile neroverde, attirando l’attenzione del Gubbio, che lo ingaggia per il campionato di Serie C 2020-2021. In Umbria disputa 32 partite e realizza 6 reti. L’anno successivo passa al Pordenone in Serie B, dove scende in campo in 18 occasioni. Nella stagione seguente veste la maglia della Reggiana con la quale è protagonista di un’annata da incorniciare, con 39 presenze, 11 gol e 6 assist, contribuendo in maniera determinante alla promozione in cadetteria. Nel 2023-2024 approda al Vicenza, totalizzando 45 presenze complessive, 6 reti e 4 assist. Nell’ultima stagione si divide tra FeralpiSalò (21 presenze e 1 gol) e Monopoli, con cui disputa 10 gare mettendo a segno 3 reti.

«Trento è una piazza ambiziosa e prestigiosa- commenta - Sono davvero felice di essere qui. Desidero ringraziare la società per la fiducia che mi ha dimostrato. Sono una punta a cui piace attaccare la profondità, dialogare con i compagni e, naturalmente, cercare sempre il gol. Mi aspetto un’annata intensa e positiva, da vivere insieme ad un gruppo di qualità. Conosco le idee del tecnico e sono convinto che, seguendo questa strada, potremo disputare un ottimo campionato. Non vedo l’ora di cominciare».