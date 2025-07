Domenica il via al ritiro del Südtirol, ecco i convocati

Il Südtirol si appresta a iniziare la preparazione in vista degli impegni ufficiali della stagione sportiva 2025-2026. Domenica, dopo l’allenamento mattutino all’FCS Center, la squadra biancorossa partirà alla volta della Val Ridanna, dove soggiornerà fino al 26 luglio per svolgere un intenso periodo di ritiro precampionato in altura.

Il gruppo, guidato dal capitano, Fabian Tait, alloggerà presso l’Hotel Almarett della catena Schneeberg Hotels, di proprietà della famiglia Kruselburger. Le sedute di allenamento si svolgeranno, come consuetudine, presso la zona sportiva di Stanghe, nel comune di Racines.

I convocati

Portieri: Marius Adamonis (1997), Giacomo Drago (2001), Giacomo Poluzzi (1988), Daniel Theiner (2004)

Difensori: Filipe Bordon (2005), Federico Davi (2002), Simone Davi (1999), Hamza El Kaouakibi (1998), Andrea Giorgini (2002), Raphael Kofler (2005), Andrea Masiello (1986), Nicola Pietrangeli (2000), Frederic Veseli (1992), Alessandro Vimercati (2002)

Centrocampisti: Tommaso Arrigoni (1994), Daniele Casiraghi (1993), Mamadou Coulibaly (1999), Alessandro Mallamo (1999), Jacopo Martini (2004), Salvatore Molina (1992), Fabian Tait (1993), Karim Zedadka (2000)

Attaccanti: Silvio Merkaj (1997), Raphael Odogwu (1991), Emanuele Pecorino (2001)

Aggregati dalla Primavera: Dhirar Brik (2007), Luis Buzi (2005), Daniel Fois (2006), Patrik Hofer (2006), Carlo Sabatini (2006)

Staff tecnico: Fabrizio Castori (allenatore), Riccardo Bocchini (allenatore in seconda), Carlo Pescosolido (preparatore atletico), Danilo Chiodi (preparatore atletico), Tommaso Marolda (collaboratore tecnico), Massimo Marini (preparatore dei portieri), Marco Castori (match analyst), Alberto Andorlini (preparatore atletico/responsabile della riabilitazione)