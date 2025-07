Christian Aucelli si lega al Trento fino al 2027

Il Trento comunica con soddisfazione che il calciatore Christian Aucelli vestirà la maglia gialloblù anche nelle prossime stagioni. Il nuovo accordo legherà il centrocampista al club sino al 30 giugno 2027.

Arrivato a Trento nel luglio del 2024, Aucelli si è imposto fin da subito come uno degli elementi più affidabili e continui dell'organico gialloblù. Con 39 presenze complessive, una rete e tre assist in maglia aquilotta, ha dimostrato grande duttilità, senso tattico e spirito di sacrificio.

«Sono molto felice di poter vestire ancora la maglia del Trento. - afferma il giocatore - Uno dei motivi principali che mi ha spinto ad accettare la proposta è sicuramente il progetto ambizioso della società, che ha grande voglia di crescere e migliorarsi. Questo atteggiamento mi ha convinto sin da subito. Un altro aspetto determinante è stata la riconferma del mister, con il quale mi sono trovato molto bene. Per i prossimi anni mi auguro di riuscire a crescere il più possibile, sia a livello personale sia di squadra. Ringrazio la società, il direttore e il tecnico per la fiducia che mi hanno dimostrato: spero di ripagarla in ogni modo, soprattutto sul campo».