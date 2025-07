Il Trento si rafforza con il centrocampista Marco Fossati

Il Trento comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Marco Ezio Fossati che ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2027.

Nato a Monza il 5 ottobre 1992, Fossati cresce nei settori giovanili di Milan e Inter. Nella stagione 2011-2012 debutta in Serie C con la maglia del Latina, totalizzando 24 presenze e mettendo a segno 3 reti. Nella stagione successiva si trasferisce all’Ascoli, con cui colleziona 36 presenze e 4 reti in Serie B. Nel campionato 2013-2014 veste la maglia del Bari, sempre in Serie B, disputando 28 partite. L’anno seguente si trasferisce invece al Perugia, dove scende in campo in 36 occasioni e realizza 3 reti. Nel 2015 passa al Cagliari, con cui ottiene 37 presenze e 1 rete, contribuendo alla promozione in Serie A. Nel biennio successivo indossa la maglia dell’Hellas Verona, con cui totalizza 58 presenze e 3 reti tra Serie B e Serie A. Dopo l’esperienza scaligera si trasferisce al Monza dove, nel triennio successivo, colleziona 54 presenze e 3 reti. Nel gennaio 2021 approda all’Hajduk Spalato, club con cui ottiene 78 presenze e 2 reti e conquista per due volte la coppa di Croazia. Nella stagione 2023-2024 si trasferisce al Cluj, in Romania, dove colleziona 13 presenze e segna una rete nella massima serie. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell’AlbinoLeffe, totalizzando 34 presenze e 3 reti in Serie C. Fossati ha inoltre fatto parte delle selezioni giovanili dell’Italia dall’Under 17 all’Under 21. Con le Nazionali azzurre ha totalizzato complessivamente 32 presenze e una rete.

Marco Ezio Fossati è pronto per indossare la maglia gialloblù: «Sono molto contento di iniziare questa nuova avventura con il Trento. Ho scelto questa società con convinzione, perché credo fortemente nel progetto. Ho percepito subito grande fiducia nei miei confronti e per questo ringrazio l’intero Club. Nella scorsa stagione ho affrontato il Trento da avversario e la squadra mi ha fatto un’ottima impressione, sia per l’identità di gioco sia per l’organizzazione generale: era evidente che ci fosse un’impronta precisa data da un tecnico bravo e preparato. Sono un centrocampista nato come regista, ma nel tempo ho completato il mio bagaglio aggiungendo anche l’interdizione per cui oggi mi sento un giocatore completo. Mi piace avere il pallone tra i piedi, dettare i tempi e mettere in campo qualità. Arrivo con entusiasmo e con l’esperienza maturata negli anni, pronto a dare il massimo per contribuire al raggiungimento degli obiettivi».