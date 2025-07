Ecco le quattro semifinaliste del Torneo Città di Trento

Non sono certo mancate le emozioni ed anche qualche colpo di scena nelle quattro partite dei quarti di finale del Torneo Città di Trento, disputate ieri sera al campo di Gabbiolo di Povo. L’annullamento di tutte le partite in programma martedì a causa del maltempo ha portato il comitato organizzatore a concentrare in un’unica giornata tutti i match del primo turno ad eliminazione diretta del torneo riservato ai tesserati, dando così vita ad una serie di sfide di alto livello giocate in contemporanea sui due campi alle ore 20 e alle ore 21. Subito prima, alle 19, si erano invece sfidate quattro squadre del torneo amatori, dando vita ai primi due quarti di finale, il cui tabellone verrà completato stasera.

La serata è stata dominata dalle compagini giunte alla fase finale che provenivano dal girone A, dato che tre su quattro si sono guadagnate la semifinale. Stiamo parlando della capolista WCS, di Travel Usman e di Prometheus, che hanno avuto ragione rispettivamente di Bar Italia, Joga Bonito ed Elitecleaning. La quarta regina è la capolista del girone B F&G Telecomunicazioni, che ha superato il Bar Italia. Si è trattato di match equilibrati, rimasti in bilico fino all’ultimo secondo di gioco e in un caso decisi dai calci di rigore.

La sorpresa di giornata è stata senza dubbio l’eliminazione dei campioni uscenti dell’Elitecleaning per mano di Prometheus, che si è portato in vantaggio per 2-0 e poi ha amministrato la situazione, chiudendo sul 3-1 grazie alle reti di Manfredi, Tomasi e Malvica, ai quali ha replicato il solo Dalla Valle. In semifinale se la vedranno con il WCS, unica squadra ancora imbattuta del torneo (l’altra era lo stesso Elitecleaning), che ha dovuto faticare non poco per avere la meglio dello Sporting Prada: andati in vantaggio 2-0 grazie alle reti di Bonilla e Ceccarini, i biancocelesti hanno poi contenuto la reazione degli all-blacks, a segno con Caldonazzi nella ripresa.

Nell’altra parte del tabellone F&G Telecomunicazioni ha dovuto sudare non poco per piegare un combattivo Bar Italia, al punto che a pochi minuti dal termine i bianchi erano avanti per 2-1 grazie alle reti di Qela e Rech e potevano sognare la semifinale, ma nel finale una doppietta di Fiorentino realizzata nel giro di pochi secondi, che si è aggiunta al gol realizzato da Marcantoni nel primo tempo, ha ribaltato tutto e scongiurati anche la coda dei calci di rigore. Un esito al quale non si è invece sottratta la sfida fra Travel Usman e Joga Bonito, che a fine primo tempo sembrava già appannaggio dei primi, in vantaggio per 3-0 grazie alle reti di Tahiri, El Baoud e Srhiri, ma nella ripresa i verdi hanno reagito con forza e sono andati ad impattare grazie alla doppietta di Minni e al gol di Omodei. Ai calci di rigore l’ha spuntata il Travel Usman per 4-3 (7-6 il totale), grazie ad una parata del proprio portiere.

Per quanto concerne gli amatori, si sono conquistati la semifinale Pink Gorillaz, che ha superato Bar Botanical per 4-3, e Macor, che ha battuto per 3-1 Shaba Costruzioni. Oggi si gioca Trenthor - Barber Bano 61 e Baro Glicine - New Life Randagio. Domani si disputeranno tutte le semifinali, le due del torneo tesserati e in parallelo le due del torneo amatori: F&G Telecomunicazioni - Travel Usman alle ore 20.30, WCS - Prometheus alle 21.30.

