Il Trento ingaggia l'ex Arzignano Giacomo Benedetti

Il Trento ha preso dall'Arzignano Valchiampo Giocomo Benedetti, centrocampista classe 1999. Il giocatore nativo di Montepulciano nella passata stagione ha realizzato 4 reti e 1 assist in campionato. Il giocatore del 1999 ha sottoscritto con il club un contratto sino al 30 giugno 2027.

Nato a Montepulciano l’8 marzo 1999, Giacomo Benedetti cresce calcisticamente nel settore giovanile della Pianese, società nella quale esordisce prima in Serie D e poi in Serie C, collezionando 24 presenze nella stagione 2019-2020. Nel quadriennio successivo indossa la maglia del Pontedera in Serie C per un totale di 152 presenze, 14 reti e 13 assist. Lo scorso campionato ha giocato per l’Arzignano Valchiampo, scendendo in campo in 35 occasioni, trovando 4 reti e 1 assist.

Giacomo Benedetti è pronto per indossare la maglia gialloblù: «Sono davvero felice di aver firmato per il Trento. Ho scelto questa società per varie ragioni: in particolare perché conosco il modo di lavorare del mister e ho seguito la squadra anche lo scorso anno, apprezzandone lo stile di gioco. Inoltre, ho visto che la società sta investendo molto, anche sul piano delle strutture, e questo dimostra grande serietà ed ambizione. Mi considero un centrocampista al quale piace palleggiare, giocare e mettere qualità, ma, allo stesso tempo, non mi tiro indietro nella fase di interdizione. Non vedo l’ora di iniziare».