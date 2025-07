Il Trento annuncia il rinnovo di Giannotti

Il Trento ha annunciato il rinnovo di contratto di Giannotti.

Il comunicato della società:

Trento è lieta di annunciare il rinnovo del contratto del calciatore Pasquale Giannotti che continuerà a vestire la maglia gialloblù sino al 30 giugno 2027.

Arrivato a Trento nel gennaio del 2024, Giannotti si è affermato sin da subito come una delle certezze dell’organico gialloblù. Con 50 presenze all’attivo in maglia aquilotta, il centrocampista classe 1999 quest’anno ha collezionato 5 reti in campionato, contribuendo in maniera significativa al percorso stagionale del Trento.

Pasquale Giannotti, dopo la firma, ha commentato: «Sono molto felice di continuare il mio percorso con il Trento. Questo rinnovo rappresenta per me un attestato di fiducia importante, che mi dà ancora più motivazione per affrontare con entusiasmo le prossime stagioni con la maglia gialloblù. In questo anno e mezzo ho trovato un ambiente ambizioso, serio e stimolante, nel quale si lavora quotidianamente per crescere. Trento è una piazza che ha voglia di costruire qualcosa di importante e sono orgoglioso di continuare a farne parte. Ringrazio il Presidente Giacca, i Direttori Piazzi e Zocchi e il Tecnico Tabbiani per aver creduto ancora in me: ora l’obiettivo deve essere quello di continuare sulla stessa strada per provare a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi».