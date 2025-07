Il maltempo modifica la programmazione dei quarti di finale

Trascorso il giorno di riposo del lunedì, per il 3° Torneo Città di Trento quella di ieri avrebbe dovuto essere la giornata dedicata ai primi quarti di finale di tesserati ed amatori. Purtroppo a impedire alle squadre di entrare regolarmente in campo ci ha pensato il maltempo, che si è accanito sulla collina est di Trento, molto più che in città, sia nella serata di lunedì sia nel pomeriggio di ieri, rendendo inservibili non tanto i due campi di gioco in erba sintetica, quanto tutte le strutture di supporto e di ristoro, scoperchiate, rovesciate, divelte e danneggiate dai due nubifragi.

Il comitato organizzatore ha così dovuto provvedere prima ad annullare tutti i match previsti ieri e poi a cambiare il programma per le giornate di oggi e di domani. Così questa sera si disputeranno sei partite, ovvero tutti e quattro i quarti di finale dei tesserati e due quarti di finale degli amatori, per la precisione Pink Gorillaz - Bar Botanical e Tremthor - Macor - Shaba Costruizioni. Domani, che avrebbe dovuto essere una giornata di riposo, si disputeranno, invece gli ultimi due quarti di finale del tabellone degli amatori, mentrte i tesserati riposeranno per tornare in campo venerdì per le semifinali.

Contestualmente sono state anche annullate le due finali per il nono posto, dalle quali alcune squadre si sono ritirate.

Il programma dei quarti di finale