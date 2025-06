Il 3° Torneo Città di Trento oggi al via a Gabbiolo

La terza edizione del Torneo Città di Trento è pronta per il via. Dopo i successi delle prime due edizioni, celebrate nel 2023 e nel 2024, il comitato organizzatore coordinato da Andrea Gattamelata e Gianluca De Sangro ha riproposto la formula con dieci squadre per categoria, ovvero Tesserati e Amatori, che nella prima fase saranno distribuite in due gironi da cinque e si sfideranno all’italiana, a cominciare dalla giornata di oggi.

Poi, da martedì prossimo, prenderà il via la fase ad eliminazione diretta, incrociando nei quarti le due prime con le due quarte in classifica e le due seconde con le due terze, mentre le due quinte si contenderanno il 9° posto in una finalina secca. Uniche due giornate di riposo, da qui a sabato 5 luglio, giorno dedicato alle finali per il 3° e il 1° posto di entrambe le categorie, saranno quella di lunedì 30 giugno e di giovedì 3 luglio.

La vera novità, rispetto alle ultime due edizioni, sta nel fatto che il campo di gioco non sarà quello di san Bartolomeo, non disponibile, ma quello di Gabbiolo di Povo. I sorteggi per la composizione dei quattro gironi si sono svolti a fine maggio.

Nel nostro database trovate calendari, risultati, classifiche e tabellini. La caccia ai successori di Elitecleaning, fra i tesserati, e Bar Cellona, fra gli amatori, è ufficialmente aperta.