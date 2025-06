Eusalp: Trentino con le polveri bagnate, il Friuli non perdona

Non basta una buona prestazione, l'ennesima, alla Rappresentativa trentina per fermare la corsa del lanciatissimo Friuli Venezia Giulia, che s'impone con il punteggio di 2-0 sul campo di Creto di Pieve di Bono e completa il proprio percorso netto nella fase a gironi del 7° Torneo Internazionale Eusalp, manifestazione calcistica riservata alla categoria under 16 organizzata nelle Giudicarie dal Comitato Provinciale Autonomo di Trento della Figc e dall'Associazione Piazza Viva.

Domani (domenica 15 giugno) è in programma l'atto conclusivo: a giocarsi il successo saranno proprio i friuliani (vincitori del girone B a punteggio pieno) e la Lombardia, che grazie al rotondo successo (4-0) conseguito contro i campioni in carica della Baviera primeggia nel raggruppamento B e si garantisce a propria volta il pass per la sfida che assegnerà l'ambito trofeo del vincitore. La finale 1°-2° posto è in programma alle 11 sul campo del centro sportivo di Sesena, a Tione di Trento. Alle 9, invece, si giocheranno le altre tre finali che definiranno le posizioni dalla terza all'ottava.

La cronaca

Il selezionatore del Friuli Venezia Giulia Pisano, con la finale 1°-2° posto già in tasca in virtù del doppio successo conseguito nelle prime due giornate, si affida al tournover, dando spazio a chi finora aveva giocato meno. Anche Grandi ridisegna parzialmente la squadra rispetto al derby contro la Rappresentativa altoatesina, schierando tra i pali il “12” Pizzini. La Rappresentativa del Comitato Provinciale Autonomo di Trento

La risposta delle “seconde linee" è convincente. I toni agonistici sono vivaci, con i friulani (padroni del campo nel primo tempo) a fare la partita e i trentini impegnati a difendersi con ordine, cercando di agire di rimessa. Dopo una conclusione telefonata di Debono, controllata senza patemi d'animo da Pizzini, al 17’ si sblocca il punteggio: sugli sviluppi di un corner, la palla viene agganciata a centro area da Grilanc. Il suo tiro viene respinto sulla linea da un difensore trentino, quando la sfera aveva però già varcato la linea di porta.

I ragazzi di Grandi si fanno vedere dalle parti di Marzaro nel finale della prima frazione. Comai appoggia per Zadra, che non trova però il giusto impatto con il pallone.

Sulla spinta dell’occasione creata, la selezione del Comitato presieduto da Stefano Grassi (attento spettatore in tribuna) prende coraggio e inizia la ripresa con un ottimo piglio. Boccagni spizza di testa per l’accorrente Belli, che anziché tentare la battuta a rete prova un difficile controllo, perdendo l’attimo buono. La palla finisce sui piedi di Giampietro, sul cui invitante traversone non arriva alcun compagno.

I subentrati Garofalo, Beltramolli e Faggioni danno nuova linfa alla manovra della squadra trentina: al 14’ Zadra – dal cuore dell’area – cicca il pallone, mentre al 21’ è Giampietro, servito in verticale, a presentarsi a tu per tu con Mazaro, ma spara addosso all’estremo difensore friulano.

A punire la selezione di Grandi è una delle più antiche e severe leggi non scritte del calcio: gol sbagliato, gol subito. Un lancio in verticale, dalle retrovie, coglie impreparata la difesa della formazione di casa. Il subentrato Tripodi difende palla e dal limite dell’area trova l’angolo giusto, superando Pizzini con una conclusione a fil di palo: 2-0 e vittoria messa in ghiaccio.

L’ultima occasione, al 32’, è ancora di marca locale. Giampietro entra in area dalla destra, ma anziché cercare l’appoggio per i compagni prova il tiro. Palla sul fondo e nulla di fatto. Il Friuli prosegue nel suo percorso netto e domani potrà provare a prendersi quel che le era sfuggito in finale lo scorso anno, mentre il Trentino deve accontentarsi dell’ennesima buona prestazione e rimane ancora una volta a secco di gol. Per Beltramolli e compagni, ora, ci sarà la finale 5°-6° posto contro la squadra del Comitato Piemonte Valle d'Aosta, domattina alle 9 sul campo del Bettega di Condino. Beltramolli (Trentino), entrato in campo nella ripresa

Il tabellino

CPA TRENTO – CR FRIULI VENEZIA GIULIA 0-2

RETI: 17’ pt Grilanc, 23’ st Tripodi

CPA TRENTO: Pizzini, Pistolato (6’ st Beltramolli), Lebenicnik, Innocenti (27’ st Pegoretti), Giovanelli, Depentori, Belli (6’ st Garofalo), Zadra (30’ st Carli), Comai (13’ st Boccagni), Braito (6’ st Faggioni), Giampietro (33’ st Schivalocchi). Sel. Grandi

CR FRIULI VENEZIA GIULIA: Marzaro, Pescetelli, Gaiarin, Codero (1’ st Bertoli), Grilanc (1’ st Pittao), Snidaro, Scarsini, Acheampong, Debono, Sarnelli (15’ st Tripodi), Zharri. Sel. Pisano

ARBITRO: Ricci di Rovereto (Solimeno di Trento e Menolli di Rovereto)

NOTE: ammonito Pistolato (T). Corner: Cpa Trento 1, Friuli Venezia Giulia 3. Recupero: 1’+3’

I risultati della terza giornata

GIRONE A

CR Lombardia - Baviera 4-0

CR Liguria - CR Piemonte Valle d'Aosta 0-3

Classifica finale: CR Lombardia p. 7, Baviera 6, CR Piemonte Valle d'Aosta 4, CR Liguria 0.

GIRONE B

CPA Trento - CR Friuli Venezia Giulia 0-2

CR Veneto - CPA Bolzano 5-1

Classifica finale: CR Friuli Venezia Giulia p. 9, CR Veneto 6, CPA Trento e CPA Bolzano 1.

Il programma delle finali (domenica 15 giugno)

Finale 7°/8° posto: CR Liguria - CPA Bolzano (ore 9 a Spiazzo Rendena)

Finale 5°/6° posto: CPA Trento - CR Piemonte Valle d'Aosta (ore 9 a Condino)

Finale 3°/4° posto: Baviera - CR Veneto (ore 9 a Pieve di Bono, Creto)

Finale 1°/2° posto: CR Lombardia - CR Friuli Venezia Giulia (ore 11 a Sesena, Tione di Trento)