Eusalp: Friuli già in finale, Baviera e Lombardia se la giocano

Al termine della seconda giornata della fase a gironi, arrivano i primi verdetti al 7° Torneo Internazionale Eusalp, manifestazione calcistica riservata alla categoria under 16 in corso sui campi delle Valli Giudicarie, in Trentino. Il Friuli Venezia Giulia, vittorioso di misura sul Veneto, si garantisce la prima piazza nel girone B e stacca il pass per la finale 1°-2° posto con un turno d'anticipo, eguagliando quanto meno il risultato conseguito lo scorso anno, quando i friulani furono sconfitti nell'atto conclusivo dalla Baviera.

Stando all'attuale situazione di classifica dei due raggruppamenti, domenica potrebbe riproporsi proprio la sfida di dodici mesi fa, perché i tedeschi guidano la graduatoria nel girone A e si giocheranno tutto domani con la Lombardia.

Match vibrante a Spiazzo: nel recupero la spunta la Baviera

La Baviera, a segno due volte tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa con Demiraj e Odeghe, si porta avanti 2-0 sulla Rappresentativa del Comitato Piemonte-Valle d'Aosta, che poi trova la sperata reazione: Summa sigla il 2-1, mentre Lupascu Vinca pareggia i conti allo scadere. I campioni in carica del Torneo Eusalp, però, non ci stanno e nei minuti di recupero vanno a prendersi una pesantissima vittoria (4-2). Il successo, maturato sul campo di Spiazzo Rendena, porta la firma di Plab e Damm, che condannano la selezione di mister Bider.

La Lombardia cala un pokerissimo

Larghissima e mai in discussione, invece, la vittoria della Lombardia, che cala un pokerissimo sul sintetico di località Rotte, a Comano Terme, ai danni della Liguria, trafitta nell'ordine da Bottoglia, Bottazzi, Bressi, Carluccio e Talia. I ragazzi guidati dal selezionatore Matteo Medici, che avevano debuttato con un pareggio, rimangono così in corsa per la finalissima: sarà decisivo, in tal senso, lo scontro diretto con la Baviera in programma domani (sabato 14 giugno) a Spiazzo Rendena, mentre i liguri chiuderanno la fase a gironi affrontando la squadra del Comitato Piemonte-Valle d'Aosta.

Friuli già in finale, il derby Trento-Bolzano finisce in parità

Si conosce già, invece, il nome della squadra vincitrice del girone A, e dunque della prima finalista, ovvero il Friuli Venezia Giulia. I ragazzi guidati in panchina da Pisano bissano il successo conquistato all'esordio sulla Rappresentativa altoatesina, superando di misura il Veneto. A decidere la partita è il gol messo a segno al 7' da Della Schiava. Nella ripresa Russolo e compagni si riversano nella metà campo friulana, ma non riescono a sfondare l'ordinata e rocciosa difesa avversaria.

La sfida contro la Rappresentativa del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, in programma domani a Creto di Pieve di Bono, sarà dunque poco più di un'amichevole per i friulani, che potranno già cominciare a pensare all'importante partita di domenica, quando proveranno ad andare a prendersi ciò che era loro sfuggito nel 2024.

L'altra partita del girone B vedeva in calendario il derby regionale tra le selezioni di Trento e Bolzano. La formazione di casa, guidata da Athos Grandi, mena le danze per lunghi tratti del match e va più volte vicina al gol, mancando però il colpo da tre punti. Ai trentini, che sfiorano la marcatura nei due finali di tempo con Garofalo e con Belli, rimane la soddisfazione per la bella prova offerta, ma pure il rammarico per non essere riusciti a concretizzare quanto prodotto nell'arco dell'intero match.

Domani, sabato 14 giugno, sono in calendario le ultime gare della fase a gironi, che definiranno il quadro delle finali di domenica.

I risultati della 2ª giornata

GIRONE A

CR Lombardia - CR Liguria 5-0

Baviera - CR Piemonte Valle d'Aosta 4-2

Classifica: Baviera p. 6, Lombardia 4, Piemonte Valle d'Aosta 1, Liguria 0.

GIRONE B

CPA Trento - CPA Bolzano 0-0

CR Friuli Venezia Giulia - CR Veneto 1-0

Classifica: CR Friuli Venezia Giulia p. 6, Veneto 3, CPA Trento e CPA Bolzano 1.

I tabellini della seconda giornata

CR LOMBARDIA - CR LIGURIA 5-0

RETI: 11' pt Bottoglia, 29' pt Bottazzi, 2' st Bressi, 19' st Carluccio, 31' st Talia

CR LOMBARDIA: Poletto, Belotti, Bottazzi, Bottoglia (10' st Calia), Bressi (13' st Carluccio), Carminati (25' st Talia), Cattaneo (5' st Merletti), Jurkic (26' st Guglielmetti), Nardi (23' st Mariotto), Nedelcu (15' st Meroni), Sportoletti. Sel. Medici

CR LIGURIA: Pavesio, Marino (20' st La Spina), Callà, Gamberi, Pulito, Cannavale (1' st Baldissera), Menegatti (25' st Zhao), Bonforte (6' st Velko), Castrofilippo (15' st Monti Bragadin), Bordo (1' st Saiano), Gilardi. Sel. Zanello

ARBITRO: Galli di Rovereto (Benvenuto e Uche di Trento)

BAVIERA - CR PIEMONTE VALLE D'AOSTA 4-2

RETI: 33' pt Demiraj (B), 1' st Odeghe (B), 2' st Summa (P), 35' st Lupascu Vinca (P), 37' st Plab (B), 39' st Damm (B)

BAVIERA: Fuß (15' st Schneider), Münch, Rodriguez, Schäffer, Lingor (1' st Plab), Odeghe (21' st Weber), Fichtl, Stark (27' pt Damm), Büsel (37' st Bengi), Demiraj (1' st Groß), Wieser. Sel. Herold

CR PIEMONTE VALLE D'AOSTA: Piciano, Bertot (13' st Pagliano), Cece (1' st Summa), Amendolaggine, Catanzaro (13' st Cattalano), Conforti, Galasso (1' st Brusa), Giuranna (7' st Russo), Maiolo, Perardi (7' st Sottile), Scanavino (25' st Lupascu Vinca). Sel. Bider

ARBITRO: Stefani di Arco Riva (Franceschetti e Leonardi di Arco Riva)

CPA TRENTO - CPA BOLZANO 0-0

CPA TRENTO: Morghen Depentori, Beltramolli, Pistolato, Carli, Giovanelli, Faitelli, Schivalocchi (28’ st Belli), Pegoretti (17’ st Zadra), Boccagni (17’ st Comai), Faggioni, Garofalo. Sel. Grandi

CPA BOLZANO: Razzano, Rabanser, Mazohl (10’ st Nössing), Kajana (17’ st Kaufmann), Potenza, Hofer, Mandaglio, Kofler (21’ st Tamanini), Marku, Panzan (28’ st Obwegeser), Mantovan (17’ st Schaller). Sel. Obrist

ARBITRO: Recchia di Trento (D'Affronto e Milanaccio di Trento)

CR FRIULI VENEZIA GIULIA - CR VENETO 1-0

RETE: 7' pt Della Schiava

CR FRIULI VENEZIA GIULIA: Hajdic, Bertoli (15' st Di Litta), Tripodi (30' st Sarnelli), Burg (1' st Snidaro), Camara (37' st Debono), Codero, Della Schiava (25' st Di Lenarda), Gaiarin, Grilanc, Pittao (20' st Acheampong), Scarsini (25' st Zharri). Sel. Pisano

CR VENETO: Tesolin, Barbon, Cancian (23' st Monastier), Conventi (10' st Baron), Sagrillo (23' st Somacal), De Marchi, De Paoli, Piotto, Russolo, Meneghetti, Verardo (1' st Pan, 23' st Teslaru). Sel. Tosato

ARBITRO: Porcelli di Trento (D'Alterio e Guerrieri di Trento)

Il programma della 3ª giornata (sabato 14 giugno, ore 17.30)

GIRONE A

CR Liguria - CR Piemonte Valle d'Aosta (a Comano Terme loc. Rotte)

CR Lombardia - Baviera (a Spiazzo Rendena)

GIRONE B

CPA Bolzano - CR Veneto (a Condino)

CPA Trento - CR Friuli Venezia Giulia (a Pieve di Bono, Creto)