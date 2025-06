Eusalp: il Trentino mena le danze ma il derby finisce in parità

Finisce a reti bianche il derby regionale del 7° Torneo Internazionale Eusalp. Un pareggio che sorride più alla selezione bolzanina che a quella trentina, che mena le danze per lunghi tratti del match, ma manca il colpo da 3 punti.

La cronaca

La squadra di mister Grandi ha un ottimo approccio alla gara, padrona del campo al Bettega di Condino e vivace fin dalle battute iniziali. Sono i trentini ad avere il controllo del pallone e della partita. Lo sviluppo della manovra è fluido e le occasioni da gol non tardano ad arrivare. I padroni di casa collezionano tre corner nei primi minuti di gioco e al 6’ Pistolato impegna con un colpo di testa Razzano, che si salva con l’aiuto di un compagno.

I trentini spingono e, al 13’, un cross di Pegoretti attraversa tutta l’area di rigore avversaria, con Boccagni che non riesce ad arrivare sul pallone. Poi è Carli a cercare l’incornata vincente, senza trovare il giusto impatto con la sfera. Lo trova, invece, Garofalo, che al 21’ gira in rete il perfetto assist di Pegoretti, quando però la bandierina dell’assistente del direttore di gara era già alzata, a segnalare una evidente posizione di fuorigioco.

L’occasione più ghiotta per la Rappresentativa trentina matura appena prima del riposo: è il 34’ quando Boccagni si esibisce in un pregevole colpo di tacco, favorendo l’inserimento in corsa di Garofalo, che si libera al tiro ma spara addosso a Razzano, bravo dal canto proprio a chiudere le specchio della porta. Poco dopo, invece, è Garofalo a pescare in area Schivalocchi, ma la conclusione di quest’ultimo è sbilenca e fuori misura.

Il copione non cambia nella ripresa. Dopo una fiammata di Potenza, autore della prima vera conclusione degna di nota della squadra bolzanina (a lato di poco), sono ancora i trentini a rendersi pericolosi: al 13’ Faggioni recupera palla sulla tre quarti e calcia di prima intenzione, chiamando Razzano all’intervento in tuffo.

Gli altoatesini faticano a farsi vedere dalle parti di Morghen Depentori, che al 28’ corre però un brivido quando Mandaglio, dalla sinistra, serve Marku, il cui tocco ravvicinato bacia il palo e si spenge sul fondo.

Al 32’, sull’ennesimo angolo battuto da Carli, Zadra spara alto di testa, a precedere l’ultimo brivido della partita, nel secondo dei quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara: Pistolato s’invola sulla sinistra e crossa al centro per l’accorrente Belli, che manca di un soffio l’appuntamento con il gol e con una vittoria che, per quanto visto in campo, la selezione di casa avrebbe meritato.

Il tabellino

CPA TRENTO - CPA BOLZANO 0-0

CPA TRENTO: Morghen Depentori, Beltramolli, Pistolato, Carli, Giovanelli, Faitelli, Schivalocchi (28’ st Belli), Pegoretti (17’ st Zadra), Boccagni (17’ st Comai), Faggioni, Garofalo. Sel. Grandi

CPA BOLZANO: Razzano, Rabanser, Mazohl (10’ st Nössing), Kajana (17’ st Kaufmann), Potenza, Hofer, Mandaglio, Kofler (21’ st Tamanini), Marku, Panzan (28’ st Obwegeser), Mantovan (17’ st Schaller). Sel. Obrist

ARBITRO: Recchia di Trento (D'Affronto e Milanaccio di Trento)

NOTE: ammoniti Mazohl e Nössing (B). Angoli: Cpa Trento 8, Cpa Bolzano 2. Recupero: 1’+4’.

I risultati della 2ª giornata

GIRONE A

CR Lombardia - CR Liguria 5-0

Baviera - CR Piemonte Valle d'Aosta 4-2

Classifica: Baviera p. 6, Lombardia 4, Piemonte Valle d'Aosta 1, Liguria 0.

GIRONE B

CPA Trento - CPA Bolzano 0-0

CR Friuli Venezia Giulia - CR Veneto 1-0

Classifica: CR Friuli Venezia Giulia p. 6, Veneto 3, CPA Trento e CPA Bolzano 1.

Il programma della 3ª giornata (sabato 14 giugno, ore 17.30)

GIRONE A

CR Liguria - CR Piemonte Valle d'Aosta (a Comano Terme loc. Rotte)

CR Lombardia - Baviera (a Spiazzo Rendena)

GIRONE B

CPA Bolzano - CR Veneto (a Condino)

CPA Trento - CR Friuli Venezia Giulia (a Pieve di Bono, Creto)