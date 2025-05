Biaggini out le prime due giornate della prossima stagione

Giunto al termine anche l’ultimo turno della stagione regolare dei principali campionati, la maggior parte delle sanzioni comminate in Promozione, Prima e Seconda Categoria saranno scontate nella prima giornata del prossimo anno, escludendo i giocatori delle poche squadre ancora impegnate negli spareggi. In tutto, si contano, nel weekend appena trascorso, un totale di sette squalifiche in Promozione e dieci in 1ª Categoria. Di seguito, tutte i principali provvedimenti disciplinari adottati dagli arbitri e dal Giudice Sportivo nel suo comunicato.

Promozione: due giornate a Biaggini

Squalificati nell’ultimo turno del campionato, causa recidività in ammonizione: Nicola Baldessari (Calisio), Thomas Pezzi (Bassa Anaunia), Aldo Sontacchi (Garibaldina), Demjan Hoxha (Settaurense), Nour Ben Zarrouk (Dro Cavedine) e Isacco Pisetta (Ravinense).

Fuori per le prime due giornate ufficiali del prossimo anno il difensore della Rotaliana, Cristiano Biaggini, espulso nella gara contro la Ravinense.

Prima Categoria: dieci squalifiche totali

Espulsi nell’ultimo weekend Randy Cobbinah (Marco), Rivjo Fiora (Monte Baldo), che salteranno la prossima gara.

Per recidività in ammonizione, lontani dal campo all’esordio della prossima stagione: Simone Chiogna (Gardolo), Massimo Tomasi (Mezzocorona), Martin Schoensberg e Aldi Gjevori (Toblino), Elia Emanuelli (Monte Baldo), Mattia Bonfanti (Porfido Albiano), Federico Franceschi (Pergine) e Fabio Rivani (Tione).

Seconda Categoria: due turni di stop per Pellegrini

Tra le numerose squalifiche di giornata, di cui la maggior parte per diffida, spicca quella di due turni inflitta a Gabriel Pellegrini (Mattarello).

Giovanili: una squalifica da tre gare e tre da due giornate

In Coppa Regione Under 19, squalificati per una gara, causa ennesima ammonizione, Daniele Feller (Levito Terme) e Francesco Ambrosi (Mori Santo Stefano). Una giornata anche a Mohamed Kotbi (Rovereto).

Nel Campionato Juniores Provinciale Juniores, comminate tre gare di fermo ad Andrea Iacomella della Condinese, il quale, come riportato nel comunicato del Giudice: «Durante lo svolgimento della gara, nonostante la palla fosse lontana, il giocatore colpiva con un pugno un giocatore avversario. Tale condotta integra la violazione di cui all'art 38 prima parte del CGS».

Infine, tra gli Under 15 Provinciali A, si contano tre squalifiche da due giornate, ai danni di Felipe Avallone (Arco), per offese all'arbitro al termine della gara, e a Yuri Demartin (Fiemme) e Jacopo Degasper (Solteri S. Giorgio), i quali, al termine dell’incontro, si “accapigliavano” a vicenda.

Tutte le sanzioni sul comunicato ufficiale della Figc trentina: leggi il comunicato