Super Settaurense, per Viola e Qela doppiette da tre punti

Anche il campionato di Promozione è volto al termine, con l’inaspettata decapitazione del vertice. Allo stesso modo della giornata precedente, nell’ultimo turno tutte e otto le gare si sono concluse in modo netto, senza nemmeno un pareggio. Un totale di 29 reti messe a segno, di cui sei con tre doppiette. Menzione speciale, tra le prestazioni più significative, per la Settaurense di mister Giovanelli, alla sua ultima partita alla guida della panchina biancoverde, trionfante contro il Nago. Di seguito il podio della settimana.

1. SETTAURENSE

Nonostante lo scetticismo generale alla vigilia della gara contro il Nago, ha fatto ricredere tutti sulla sua effettiva volontà di lottare per la vittoria, non avendo ormai più nulla da chiedere al campionato, e ha guastato i sogni della capolista, lasciandola a digiuno nel momento più importante della sua stagione. Come se non bastasse, il gol della vittoria storese è firmato Nicola Zimelli, attaccante classe 2008 che, all’esordio in Prima Squadra, a soli diciassette anni, subentrato al posto di Orlando al 38’ del secondo tempo, ha impiegato esattamente 9 minuti per essere già decisivo, siglando il gol del 2 a 1 (che ribalta il punteggio della partita di andata). Grazie a questa vittoria, la Settaurense chiude sesta in graduatoria, con un girone di ritorno di altissimo livello, per un totale di 28 punti totalizzati nella seconda parte di stagione, con ben otto vittorie, da sommarsi alle cinque conquistate nel girone di andata.

2. DEVIS VIOLA (MolvenoSpor)

Alla sua seconda stagione in maglia rossazzurra, nel corso degli ultimi 90 minuti disponibili ha iscritto per la prima volta il suo nome sulla classifica dei marcatori, con una doppietta che vale la quinta vittoria consecutiva della sua squadra. Pur non avendo trovato molto spazio nelle gerarchie di mister Calliari, prima, e Mariotti poi, alla sua seconda gara da titolare in campionato, il difensore ventiquattrenne ha saputo togliersi qualche sfizio, trascinando i suoi compagni al successo per l’ennesima volta in questo grandioso finale di stagione.

3. SHELDON QELA (Dro Cavedine)

È di sua fattura la metà del poker calato dai gialloverdi alla Bassa Anaunia, valso il decimo posto in solitaria nella classifica definitiva. Per la seconda volta in stagione, l’attaccante ex Gardolo ha timbrato due volte il cartellino in un'unica partita, dopo la doppietta rifilata al Nago Torbole nella vittoria per 3 a 1 della diciassettesima giornata. Alla sua prima stagione in maglia droata, dopo le venti reti messe a segno l’anno scorso in Prima Categoria, in questa stagione il centravanti venticinquenne è nuovamente arrivato in doppia cifra, con un totale di 13 timbri personali, di cui dieci nel girone di ritorno, in cui si è definitivamente sbloccato, seminando il panico tra le difese avversarie.

