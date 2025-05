Si separano le strade tra il Trento e Zamuner

Adesso è ufficiale, Giorgio Zamuner nella prossima stagione non sarà più il direttore sportivo del Trento. La società di via Sanseverino ha comunicato la conclusione nel rapporto con il diesse, in gialloblù per due stagioni e mezzo.

Al termine della stagione sportiva 2024/25, si concluderà il rapporto di collaborazione tra l’A.C. Trento 1921 e il Direttore Sportivo Giorgio Zamuner, in scadenza il prossimo 30 giugno 2025. La Società desidera ringraziare Zamuner per il lavoro svolto con professionalità, dedizione e competenza nel corso del suo incarico, contribuendo alla crescita del Club nelle ultime tre stagioni. A.C. Trento 1921 rivolge a Giorgio Zamuner i migliori auguri per il proprio futuro personale e professionale.