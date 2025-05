Quattro giornate di squalifica a Zanon in Seconda Categoria

Data la prossimità della fine del campionato, a giochi ormai conclusi a livello di obbiettivi per molte squadre, insieme agli stimoli cala anche la cattiveria, e i provvedimenti arbitrali della settimana ne sono la prova. Solo tre infatti le squalifiche in Eccellenza, di cui una sola per rosso diretto, e sette in Promozione. Allo stesso tempo, però, rimane la solita fitta lista di esclusi (dieci) per recidività in ammonizione nel prossimo turno di Prima Categoria. Di seguito tutti i provvedimenti disciplinari assegnati dal Giudice Sportivo.

Eccellenza: Recla out nello spareggio

Solamente tre le squalifiche comminate nella massima categoria regionale nell’ultimo turno della fase regolare del campionato.

Tra gli imputati, l’attaccante della Virtus Bolzano, Dennis Recla, che non potrà quindi scendere in campo nello spareggio nazionale, a cui si aggiungono Matteo Cosentino (Levico Terme) e Gabriel Degasperi (San Paolo) che, causa recidività in ammonizione, salteranno invece direttamente l’esordio della prossima stagione.

Promozione: Sette giocatori squalificati

Puniti con un cartellino rosso nella scorsa giornata di campionato, e dunque obbligati a stare lontano dai campi nella prossima: Mirko Vinci (Arco), Marius Gherghe (Garibaldina), Jacopo Zeni (Calisio) e Paolo Freddi (Settaurense). Gli arcensi dovranno fare a meno, nella gara contro la Garibaldina, anche di Igor Dossi e del loro mister Enzo Bridi, inibito a svolgere ogni attività fino al 22 maggio, così come il tecnico del MolvenoSpor Manuel Mariotti. Allo stesso modo del centrocampista gialloblù, assenti nel prossimo weekend per recidività in ammonizione anche Michele Battisti (Bassa Anaunia) e Matteo Simonini (Alense).

Prima Categoria: Due gare a Mattivi

Sanzionato con due gare di fermo Brian Mattivi del Civezzano Sport, a seguito della gara contro la Vigolana, mentre con una sola domenica di stop: Nicola Segata (Azzurra), Simone Amistadi (Toblino) e Samuele Bonenti (Pinzolo Valrendena).

All’ennesima ammonizione ricevuta, estromessi dai terreni di gioco della penultima giornata anche i numerosi, seguenti calciatori: Andrea Chiarani e Nicola Sbarberi (Baone), Davide Stenico (Altavalsugana), Christian Buco (Condinese), Mattia Foccoli e Vigilio Lorenzi (Pinzolo Valrendena), Gianmarco Chini (Preadaia), Nicola Gasperotti (Monte Baldo), Michele Dano (Riva del Garda), Nicola Berardinelli (Stivo).

Seconda Categoria: Fuori per quattro giornate Zanon

Assegnate quattro gare effettive di squalifica a Stefano Zanon (Solandra Val di Sole). «Durante la gara – commenta il Giudice Sportivo nel comunicato – al fine di impedire una ripartenza da parte della squadra avversaria, il sig. Zanon colpisce volontariamente con un calcio tra ginocchio e tibia un giocatore avversario, senza possibilità di giocare la palla. Tale condotta integra la violazione di cui all'art 38 prima parte del CGS, aggravata perché capitano».

Esclusi dai terreni di gioco per due gare effettive: Yuri Andreolli e Danny Pasetto (Lizzana) e Thomas Nori (Virtus Giudicariese), il quale, come si legge nel comunicato: «al termine dell'incontro, proferiva frasi irriguardose all'arbitro, con linguaggio blasfemo».

Giovanili: due squalifiche da due turni tra gli Juniores

Due giornate di squalifica ad Aleksandar Momic (Ortigaralefre) e Simone Zampedri (Stivo), nel campionato Juniores Provinciale.

Tutte le sanzioni sul Comunicato ufficiale della Figc trentina: leggi il comunicato