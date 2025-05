Tre trentine in festa con la Rappresentativa under 17

Ci sono ben tre giocatrici del Trento Calcio Femminile tra le vincitrici del terzo Torneo della Pace Women, organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Comitato Regionale Umbria, con la maglia della Rappresentativa Nazionale Under 17 della LND. Martina Bonfanti, Vittoria Scarazzini e Letizia Pintarelli erano infatti tra le convocate di Marco Canestro per l’avventura in Umbria di questa settimana, che si è conclusa con la vittoria del Torneo a Gubbio. Bonfanti e Scarazzini, nonostante la giovane età, sono già elementi cardine della Prima Squadra del Trento, mentre Pintarelli è leader della Juniores ma ha anche lei già esordito in Serie C.

La Rappresentativa ha esordito il 6 maggio contro le canadesi del St. Catharines Roma Wolves, vincendo con un rotondo 7-0, mentre il giorno successivo è arrivata un’altra vittoria importante, il 3-0 contro il Bologna. In finale, venerdì, bella sfida contro il Parma, vinta per 1-0 e valsa la conquista del trofeo. Per Martina Bonfanti tre presenze da subentrata nel secondo tempo, per Vittoria Scarazzini un ingresso dal 45’ nella prima partita e poi 90 minuti nelle ultime due, mentre Letizia Pintarelli ha giocato da titolare la prima partita ed è subentrata nella seconda.

L'organico della rappresentativa LND under 17

Portieri: Zaira Garzya (Women Lecce), Elisa Mendicino (Cus Cosenza)

Difensori: Arianna Basso (Venezia FC), Giorgia Chiari (Uesse Sarnico), Annachiara De Vito (Women Lecce), Letizia Pintarelli (Trento), Alessia Ruocco (Roma CF), Vittoria Scarazzini (Trento)

Centrocampisti: Germana Gippetto Palermo FC), Aurora Lancioni (Jesina Aurora), Giorgia Marin (Venezia FC), Giulia Orlandi (Vicenza), Stella Vagnoni (Delfino Pescara)

Attaccanti: Martina Bonfanti (Trento), Sharon Gallus (Pineto), Vittoria Musumeci (Catania), Veronica Palumbo (Napoli Independiente), Benedetta Rivieri (Carrarese), Carlotta Sciuto (Catania), Maria Gabriella Tulimieri (Salernitana)

Staff: Ettore Pellizzari (consulente di presidenza), Massimo Piscedda (responsabile area tecnica), Santino Lo Presti (capo delegazione)