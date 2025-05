Ben 37 squalifiche tra Eccellenza, Promozione e Prima Categoria

Ormai agli sgoccioli del campionato, alcuni provvedimenti disciplinari potrebbero mettere fine in anticipo alla stagione di molti giocatori, date le poche partite rimanenti. Si contano, in totale, 8 squalifiche comminate nello scorso turno di Eccellenza; 12 in quello di Promozione e ben 17 in Prima Categoria. Ma le maggiori punizioni sono arrivate nei campionati inferiori, in Seconda Categoria e nei settori giovanili. Di seguito, tutti i provvedimenti adottati e valutati dal Giudice Sportivo.

Eccellenza: otto squalifiche totali

Nell’ultima gara di campionato, decisiva per la permanenza o meno nella categoria, l’Anaune Val di Non dovrà fare a meno di Francesco Pinamonti e Joao Ferreira, entrambi impossibilitati a scendere in campo causa recidività in ammonzione. Per lo stesso motivo, assenti questo weekend anche: Gianni Carli (Comano Terme e Fiavè), Renato Sula (Maia Alta), Nikola Ciric (Benacense) e Daniele Allegretti (ViPo Trento).

Non peserà all’ormai già eletto campione Maia Alta l’ulteriore indisponibilità dello squalificato Andreas Nicoletti, mentre contro il Bozner il San Paolo non potrà fare affidamento su Philipp Schweigkofler.

Promozione: quattro squalificati per l’Aquila Trento contro il Fiemme

Squalificati nel match che li ha visti avversari domenica scorsa, e dunque assenti nella prossima gara, Andrea Ermon (Aquila Trento) e Luka Jano (Arco). Ma non si tratta dell’unica defezione per i rionali biancocelesti che, nel match contro il Fiemme, saranno privati anche del proprio portiere, Gabriele Calzà, espulso poichè – come riportato nel comunicato del Giudice Sportivo – «a gara terminata, si confrontava minacciosamente con un avversario» e, causa recidività in ammonizione, di Louis Golob e Gianluca Amico.

Incontro alla stessa sorte di questi ultimi due: Alberto Valentini (Ravinense), Nicolò Manente e Matteo Moresco (Dro Cavedine), Alberto Valentini (Alense), Enrico Defrancesco (Fiemme), Cosimo Agatiello (Avio) e Gabriele Mochen (MolvenoSpor).

Prima Categoria: tre giornate a Collotta

Squalificato per tre gare effettive nella gara contro lo Stivo Franco Collotta (Ledrense). «Il tesserato – si legge nel comunicato del Giudice – colpiva con un calcio alla gamba un giocatore avversario già accasciato a terra a seguito di un precedente contrasto. Tale condotta integra la violazione dell'art. 38, prima parte, del C.G.S». Per i biancoblù, assente contro l’Aldeno per recidività in ammonizione anche l’omonimo Alessandro Collotta. Causa quinta ammonizione rimediata, lontani dai campi della categoria questa domenica anche: Michael Nervo e Federico Pinter (Azzurra), Eros Ambrosi (Pinzolo Valrendena) e Filippo Dallapiccola (Baone).

Espulsi invece direttamente nello scorso turno, e quindi fuori nel prossimo: Nicola Bazzoli (Gardolo), Samuele Bugna (Pieve Di Bono), David Pecoraro (Telve), Alberto Marighetto (Ortigaralefre), Stefano Bonapace, Michael Nella, Riccardo Tisi (Pinzolo Valrendena), Nicola Sartori (Predaia), Nicola Daldoss (Toblino), Valdrin Jashari (Baone), Daniel Gottardi (Tione).

Seconda Categoria: tre giornate a Loranzi e Micheli

Comminate tre giornate effettive di qualifica a Loris Loranzi (3 P Val Rendena), in merito alla gara del primo maggio contro il Nogaredo. «A seguito dell'assegnazione di un rigore contro la sua squadra – riporta il comunicato –, il tesserato si rivolgeva nei confronti del Direttore di gara con espressioni irriguardose. Perseverava nella medesima condotta anche al termine della gara. Tale condotta integra la violazione dell'art. 36, comma I, lett. a), del C.G.S».

Stessa sanzione anche per Alessandro Micheli (Virtus Trento), che «al termine della gara si alzava dalla panchina e correva verso il Direttore di gara, rivolgendosi nei confronti del medesimo con espressioni ingiuriose, perseverando in tale condotta anche a seguito della notifica del provvedimento di espulsione. Tale condotta integra la violazione dell'art. 36, comma I, lett. a), del C.G.S».

Giovanili: due grosse sanzioni per l’Ortigaralefre U15

Due grosse squalifiche nel campionato Under 15 Élite a due calciatori dell’Ortigaralefre.

Ben cinque gare di penalizzazione per Lorenzo Capra, il quale «al termine della gara, il tesserato colpiva volontariamente con una ginocchiata un giocatore avversario, che si trovava a terra. Tale condotta integra la violazione dell'art. 38, seconda parte, del C.G.S»; e tre giornate al compagno Leonardo Seminara, che «al termine della gara, il tesserato colpiva volontariamente con una manata un giocatore avversario, facendolo cadere a terra. Tale condotta integra la violazione dell'art. 38, prima parte, del C.G.S».

