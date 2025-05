Salim consegna la Coppa Casse Rurali alla Condinese

Al termine di una finale molto combattuta e giocata al massimo da entrambe le formazioni, la coppa Casse Rurali di Prima categoria finisce nella bacheca della Condinese: decisiva la rete ad inizio ripresa di Salim, che fa gioire il pubblico di fede gialloblù al Briamasco, dove il club presieduto da Thomas Galante (al tempo giocatore) conquistò la Coppa Italia d'Eccellenza nella stagione 1994-1995 (4-0 al Salorno).

I canarini chiesano alzano dunque il trofeo sfumato tre anni fa per mano del Marco, che s'impose nella finale disputata a Riva del Garda, ai calci di rigore.

La cronaca della finale

I primi minuti di gioco sono tutti di marca gialloblù ed infatti la Condinese passa in vantaggio al 13' con il colpo di testa di Prandini, servito con un morbido cross dalla sinistra. Nei minuti seguenti Minati salva la propria porta con due pregevoli parate sul colpo di testa di Donati e la punizione di Casella, mentre il Telve risponde con un tiro di Vincic, respinto da Fasolini. Al 42' arriva il pari con una zuccata di Ferrai jr, servito da Marzadro.

La ripresa comincia con la Condinese in attacco: dopo pochi secondi Salim manca il bersaglio da due passi, ma si fa perdonare al 7', quando batte Minati, cogliendo di sorpresa la difesa valsuganotta. La partita prosegue con diverse emozioni su entrambi i fronti di gioco, ma il risultato non cambia più fino al triplice fischio del direttore di gara.

A fine partita il presidente Stefano Grassi ed il Consiglio Direttivo hanno premiato la quaterna arbitrale e le due squadre, complimentandosi per la prestazione offerta.

CONDINESE – TELVE 2-1

RETI: 13' pt Prandini (C), 42' pt Ferrai jr (T), 7' st Salim (C)

CONDINESE: Fasolini, Butterini L., Nicolini, Berti, Rinaldi, Butterini D., Casella (35' st Bianchi), Buco, Prandini, Donati (40' st Triberti), Salim. All. Eccher

TELVE: Minati, Moser, Lippi (13' st Caresia), Dalsasso (19' st D’Agostini), Ropelato, Menguzzato (50' st Boso), Vincic, Marzadro (32' st Pacciolla), Zurlo (29' st Stroppa), Ferrai sr, Ferrai jr. All. Libardoni (squalificato Dalsaso)

ARBITRO: Privitelli di Trento (Acquaroni di Trento e Biagi di Arco Riva)

NOTE: ammoniti Ferrai sr, Ferrai jr (T) Berti (C)