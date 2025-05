Espugnando Palermo il Südtirol mette le mani sulla salvezza

Un Südtirol da applausi vince sul campo del Palermo nella 36ª giornata del campionato di Serie BKT e compie un passo decisivo verso la salvezza. Sul terreno dello Stadio Renzo Barbera la sfida termina 1-2.

La cronaca

Biancorossi in campo con una formazione inedita. Turnover doveroso in considerazione della necessità di sfruttare al meglio le forze visto il fitto calendario in questo vibrante, concitato e impegnativo finale di stagione. Casiraghi in tribuna per via di una lieve indisposizione (non infortunio).

Primo squillo di marca ospite al 7’ con il mancino dal limite di Pyyhtiä che sorvola la traversa. Al 12’ Veseli interviene sulla palla in anticipo su Pohjanpalo, il direttore di gara però fischia il fallo e ammonisce il giocatore ospite. Al 13’ tentativo fallito da Joel Pohjanpalo con un diagonale di destro da centro area, palla sul fondo. Al 27’ Ceccaroni imbecca Pohjanpalo, assist di tacco a ritroso per la conclusione al volo di esterno sinistro di Ceccaroni e palla in rete: 1-0. Al 29’ Adamonis neutralizza a terra il tiro in girata di controbalzo di Pohjanpalo. Al 32’ ci prova ancora Ceccaroni, Adamonis respinge in angolo. Al 36’ cross di Di Mariano, testa di Lund, Adamonis tocca con la punta delle dita, palla respinta dalla traversa. Al 40’ cross di Giorgini, tiro al volo di Gori fuori bersaglio. Gori ci prova di sinistro, da fuori al 44’, ma manda a lato di poco. Occasionissima sui piedi di Belardinelli nel primo minuto di recupero, palla alta di non molto.

Nel secondo tempo i biancorossi pareggiano al primo affondo: Belardinelli riesce a sfondare ed entrare in area sulla destra, pallone che arriva a El Kaouakibi che calcia in porta, Audero respinge a terra, Barreca si fionda sul pallone e insacca di sinistro al volo: 1-1. All'11’ doppia grande respinta ravvicinata e provvidenziale di Audero, prima su Gori e poi su Merkaj. Inizio di ripresa di marca ospite. Al 19’ acuto rosanero, conclusione di testa di Segre tra i guanti di Adamonis. Al 28’ rigore per gli ospiti sulla ripartenza: in costruzione, Blin perde palla e Pyyhtiä strappa via, viene atterrato prima lui, senza fallo, ma dal terreno la spedisce per Mallamo, che viene steso da Baniya. Dal dischetto trasforma Gori con un sinistro potente a mezza altezza: 1-2. 45’ testa di Le Douaron sugli sviluppi di un corner, palla respinta dalla traversa.

Il tabellino

PALERMO – SÜDTIROL 1-2 (1-0)

PALERMO FC (3-4-2-1): 12 Audero; 4 Baniya, 24 Magnani (37’ st 21 Le Douaron), 32 Ceccaroni (8’ st 43 Nikolaou); 7 Di Mariano (20’ st 27 Pierozzi), 28 Blin (37’ st 17 Di Francesco), 6 Gomes, 3 Lund Hansen (20’ st 14 Vasic); 8 Segre, 9 Brunori ©; 19 Pohjanpalo.

A disposizione: 46 Sirigu, 10 Ranocchia, 11 Insigne, 20 Henry, 23 Diakité, 25 Buttaro. Allenatore: Alessio Dionisi

FC SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis; 30 Giorgini, 19 Pietrangeli, 34 Veseli; 3 Barreca (26’ st S. Davi), 6 Martini (18 st 21 Tait), 8 Pyyhtiä (41’ st 28 Kofler), 20 Belardinelli (26’ st Mallamo), 2 El Kaouakibi; 33 Merkaj ©, 9 Gori (41’ st 79 Molina).

A disposizione: 1 Poluzzi, 16 Lamanna, 5 Masiello, 7 Rover, 14 F. Davi, 63 Vergani, 90 Odogwu. Allenatore: Fabrizio Castori (squalificato, in panchina: Riccardo Bocchini)

SQUADRA ARBITRALE: direttore di gara Alberto Santoro di Messina, assistente-1 Alessandro Giallatini di Roma 2, assistente-2 Marco Belsanti di Bari; quarto ufficiale Ferdinando Emanuel Toro di Catania; Var Matteo Gariglio di Pinerolo, Avar Luca Zufferli di Udine.

RETI: 1:0 27’ pt Ceccaroni (P), 1:1 2’ st Barreca (FCS), 1:2 30’ st rig. Gori (FCS)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: ammoniti 12’ pt Veseli (FCS), 45+1’ pt Magnani (P), 31’ st Gori (FCS), 45’+1’ Brunori (P), 45’+5’ Pietrangeli (P).

NOTE: cielo coperto, temperatura sui 20°, campo in ottime condizioni. Calci d’angolo: 3-3 (1-0). Recupero: 1’ (+1) + 6’.



