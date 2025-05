49 squalifiche tra Eccellenza, Promozione e Prima Categoria

Una folta lista di sanzioni, quella riportata nel comunicato del Giudice Sportivo in relazione all’ultimo weekend di calcio regionale. Tra Eccellenza, Promozione e Prima Categoria si contano quasi una cinquantina di giocatori squalificati (49 per l’esattezza), assenti nel prossimo turno dei rispettivi campionati. Di seguito, i principali provvedimenti riportati nel comunicato settimanale del Giudice.

Eccellenza: Bio fuori per quattro gare

Squalificato per quattro giornate, a seguito di quanto accaduto nella gara contro lo Stegona, l’attaccante del Bozner Thomas Bio, il quale – come si può leggere sul comunicato del Giudice Sportivo – «Al termine della gara, dopo essere stato colpito con uno schiaffo da parte di un giocatore avversario, colpiva un giocatore avversario con un pugno al torace. Tale condotta integra la violazione di cui all'art. 38, seconda parte, del Codice di Giustizia Sportiva. La provocazione ricevuta dal tesserato integra una circostanza attenuante che consente di contenere la quantificazione della sanzione al di sotto del minimo edittale».

Punito con tre gare di squalifica anche l’altro protagonista della vicenda, il centrocampista Julian Bacher dello Stegona che, appunto: «al termine della gara colpiva con uno schiaffo in testa un giocatore avversario, dando origine a una aspra lite tra le due squadre. Tale condotta integra la violazione di cui all'art. 38, prima parte, del Codice di Giustizia Sportiva».

Andando a diminuire con la severità delle sanzioni, squalificato per due giornate Gian Maria Benedetti (Mori S. Stefano) nella gara contro il San Paolo.

Infine, costretti a saltare il prossimo turno per l’espulsione ricevuta anche Nicola Scremin (Rovereto) e Thomas Niederkofler (Stegona), a cui si aggiungono, causa recidività in ammonizione: Patrick Siller (San Giorgio), Samir Ajdarovski (Comano Terme e Fiavé), Jacopo Pecoraro (San Paolo) e Martin Ciaghi (Maia Alta).

Chiosa finale, inibito a svolgere ogni attività fino al prossimo 30 novembre il dirigente dello Stegona Peter Bacher. «Al termine della gara – si legge nel comunicato – nell'ambito di una aspra lite insorta tra le due squadre, il Dirigente afferrava per il collo un giocatore avversario, rivolgendosi nei confronti dello stesso con reiterate ingiurie ed offese dall'inequivocabile contenuto discriminatorio per ragioni di razza. Tale condotta integra la violazione degli artt. 39 e28, commi I e III, del Codice di Giustizia Sportiva. La gravità della condotta complessiva e la reiterazione delle suddette offese di stampo razzista impongono una quantificazione della sanzione in misura superiore al minimo edittale. Si richiede la trasmissione degli atti alla procura Federale al fine di valutare eventuali ulteriori condotte di tesserati sanzionabili ai sensi del C.G.S».

Promozione: tre squalifiche da due gare

Puniti con due giornate di fermo a seguito del penultimo turno di campionato Ivan Michelotti (Arco) e Arbri Haxhiu (Avio). Incontro alla medesima sorte (aggravata poiché capitano), domenica scorsa, anche Cristiano Biaggini della Rotaliana.

Nel match di domenica contro la Garibaldina, la Settaurense dovrà rinunciare a ben quattro dei suoi giocatori (Federico Rinaldi, Rubin Hoxha, Alex Orlando e Lorenzo Pilotti) per recidività in ammonizione. Per lo stesso motivo, saranno lontani dai campi di gioco questo weekend anche: Alessandro Cellana (Arco), Andrea Bortolameotti e Sheldon Qela (Dro Cavedine), Sebastiano Federici (Avio), Patrizio Iob (Bassa Anaunia), Simone Agostini (Borgo), Christian Trainotti (Alense), Riccardo Avi (Rotaliana), Riccardo Annesanti (Nago Torbole) e Matteo Comper (Sacco San Giorgio).

Infine, squalificato per una gara nel match con la Ravinense Davide Baceda (Calisio).

Prima Categoria: Maistrelli fermato per tre giornate

Costretto “ai box” dal Giudice Sportivo per tre giornate Simone Maistrelli (T.N.T. Monte Peller), il quale – come riporta il comunicato – «In seguito ad espulsione afferrava il braccio del direttore di gara (senza utilizzare forza), avvicinandosi in modo intimidatorio e protestando. Dopo numerosi inviti ha poi abbandonato il terreno di giuoco. Tale condotta, concretizzatasi in un contatto fisico con l'ufficiale di gara, integra la violazione di cui all'art 36 comma I lett. B) del CGS. Tuttavia, la particolare tenuità della medesima e l'allontanamento dal terreno di giuoco senza ulteriori conseguenze, consente di mantenere la sanzione ben al di sotto dei limiti edittali previsti dalla norma citata».

Espulso per due gare effettive nel match contro l’Ortigaralefre Nicola Moser (Telve); mentre comminati con il cartellino rosso la scorsa domenica per una sola giornata: Alberto Tamanini (Azzurra), Davide Giovannini (Pergine), Cristian Mattei (Baone) e Francesco Galvagni (Riva del Garda).

Per recidività in ammonizione, relegati sugli spalti nel ventisettesimo turno di campionato anche i seguenti: Maurizio Cis (Ledrense), Alberto Zucol, Riccardo Frara e Fabian Geiser (Alta Anaunia), Matteo Pontalti e Luca Adami (Azzurra), Leonardo Delaiti (Aldeno), Alessandro Maffei (Athesis Calcio), Davide Paoli (Ortigaralefre), Salvatore Sferrazza e Alessandro Lorenzin (Roncegno), Matteo Michelon (Vigolana), Massimiliano Sala (Altavalsugana) e Bruno Caresia (Telve).

Seconda Categoria: sei gare a Meliani

Squalificato per sei gare Maida Miloud Meliani del Nogaredo. «Durante la gara – riporta il comunicato del Giudice – a giuoco fermo, il sig. Miloud colpisce al viso un avversario e nonostante i ripetuti richiami da parte dei propri compagni di squadra, non si ferma e continua con pugni e spinte molto violente con aggiunta di frasi minacciose. Tale condotta integra la violazione di cui all'art 38 secondo capoverso del CGS, aggravata dall'aver agito con particolare violenza nonché per motivi futili e abietti».

