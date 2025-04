Domenica il Südtirol, ospiterà la rivelazione Juve Stabia

Il Südtirol ai appresta a tornare a giocare in casa per affrontare allo Stadio Druso la Juve Stabia nella 16ª del girone di ritorno del campionato di Serie BKT 2024-2025. Calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 27.

La formazione guidata da mister Fabrizio Castori, reduce dal rinvio del lunch match con il Bari in programma il giorno di Pasquetta in seguito alla scomparsa del Santo Padre (recupero il 13 maggio dell’intera giornata di campionato) e dallo stop sul campo della Salernitana, affronta la formazione campana guidata da Guido Pagliuca. Si tratta di un’altra sfida particolarmente importante nella corsa alla permanenza in categoria.

In una classifica che continua ad essere particolarmente corta (dieci squadre in 11 punti a 5 giornate dal termine della stagione regolare), i biancorossi si trovano a quota 35, sullo stesso gradino di Cittadella, Brescia e Sampdoria, con alle spalle la Salernitana a quota 33, la Reggina a 32 e il Cosenza a 27. Davanti: Mantova (37 punti), Frosinone e Carrarese (38). Di fronte al pubblico amico, l’FC Südtirol ha colto 18 punti in 16 gare (4 vittorie, 6 pareggi e 6 stop). La formazione biancorossa punta a riscattare la sconfitta subita a Salerno, arrivata dopo il pareggio interno con il Cesena.

La matricola terribile Juve Stabia si è messa alle spalle il pareggio esterno per 1-1 conquistato sul campo della Cremonese. Le “vespe” gialloblù occupano il quinto posto e si trovano saldamente in zona playoff con 50 punti, frutto di 13 vittorie e 11 pareggi, 9 gli stop, di cui 4 vittorie, 8 pareggi e 5 stop nelle 17 gare esterne fin qui disputate. La squadra di mister Pagliuca si trova due punti sopra il Catanzaro e con cinque punti in più del Palermo e tre punti dietro alla Cremonese, quarta della classe: Spezia (59), Pisa (66) e il già promosso Sassuolo (75).

L’unico precedente tra le due squadre risale alla gara d’andata dello scorso 6 dicembre a Castellammare di Stabia, terminata 2-1 per i padroni di casa con reti dell’ex Candellone al 9’, del biancorosso Kofler al 74ì e di Bellich all’80’.