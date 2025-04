Il Nago trova il Borgo, la Ravinense apre il suo trittico

A meno di tre giorni dalla chiusura della venticinquesima giornata (senza tenere conto del rinvio di Fiemme – Rotaliana), domani i riflettori della Promozione sono già pronti a riaccendersi, questa volta, a differenza dei due turni precedenti, tutti in un unico giorno.

Come al solito, particolarmente attenzionate saranno Ravinense e Nago Torbole, con i rionali che inaugureranno contro il Calisio una settimana decisiva per le sorti dello scudetto, nella quale disputeranno tre gare, dato il recupero del match contro il Sacco San Giorio in programma mercoledì sera; mentre la capolista dovrà invece superare l’ostacolo “Borgo”, reduce dalla sconfitta rimediata proprio contro i ravinotti, e sperare – nel caso di successo della formazione di Melone con i grigiorossi – in un loro inciampo contro i roveretani per mantenere la prima posizione. Ad Arco (posticipato causa funerale del Papa) l’attuale capolista dovrà prestare particolare attenzione ai valsuganotti, che in trasferta hanno raccolto ben sette delle dodici vittorie totali ottenute in campionato, e che all’andata hanno ceduto al 2 a 1 decisivo del biancoceleste Fruner solamente a cinque minuti dalla fine del match.

Questa domenica sarà l’ultima prima che il destino riduca al minimo le variabili della battaglia tra le contendenti al titolo, le quali, nelle ultime quattro gare, contando anche lo scontro diretto del penultimo turno, fronteggeranno le medesime squadre (ovviamente in ordine diverso).

Nonostante la difficoltà a vincere, l’Arco rimane comunque matematicamente ancora in corsa per un improbabile secondo posto, e domani sarà atteso ad Avio per cercare di assottigliare il distacco di otto lunghezze che lo separa al momento dalla Ravinense.

Nella parte inferiore della graduatoria, a scottare maggiormente saranno i terreni di gioco di Molveno e Mezzolombardo, sui quali MolvenoSpor e Sacco San Giorgio si litigheranno nuovamente a distanza la quartultima posizione, dato il solo punto a separarli in classifica. Tra le due contendenti la truppa di Tessaro dà l’impressione di poter essere, alla lunga, la favorita a spuntarla, quantomeno per conseguenza dell’estrema difficoltà riscontrata dalla formazione di Rovereto nel fare bottino pieno, con la vittoria che manca da ben nove gare, a differenza dei rossazzurri che, come dimostrato anche domenica scorsa contro l’Aquila Trento – ma non solo – sanno tirare fuori gli artigli e sorprendere anche contro avversarie molto più organizzate di loro. Pure i dati confermano, sulla carta, la maggiore incisività del gruppo di mister Mariotti rispetto ai viola, a giudicare dai quindici punti raccolti fino ad ora nel girone di ritorno, da contrapporre ai soli otto prelevati dal Sacco.

Ormai estromesse dalle lotte alle estremità della graduatoria, numerose squadre scenderanno in campo senza più scenari determinanti all’orizzonte. Alense e Borgo restano comunque alle calcagna della terza piazza, con i lagarini che se la vedranno con l’Aquila Trento; mentre sul fondo la Bassa Anaunia, non ancora definitivamente condannata dai numeri, intravede ancora un fioco baluginio, che a Storo la Settaurense tenterà di affievolire ulteriormente.

Partite e arbitri (domenica 27 aprile)

AQUILA TRENTO – ALENSE: Chino di Rovereto (Solimeno di Trento e Baccini di Arco Riva)

AVIO CALCIO – ARCO: Sacquegna di Trento (Magli e Lanotte di Trento)

DRO CAVEDINE – FIEMME: Barozzi di Rovereto (Benvenuto e Marangio di Trento)

MOLVENOSPOR – GARIBALDINA: Orrigo di Bolzano (Santa di Bolzano e Losso di Merano)

NAGO TORBOLE – BORGO: Cipriani di Rovereto (Canali di Trento e Laddomada di Arco Riva)

RAVINENSE – CALISIO: Armellini di Arco Riva (Amistadi di Arco Riva e Acquaroli di Trento)

ROTALIANA – SACCO SAN GIORGIO: Sciarrillo di Merano (De Cesare di Bolzano e Schroffenegger di Merano)

SETTAURENSE – BASSA ANAUNIA: Prosperi di Arco Riva (Zomer e De Carli di Rovereto)

