Mezzocorona: nuovo cambio in panchina, arriva Franco Pistolato

Marconi lascia dopo nove partite e a sorpresa torna in Piana l'esperto ex. E' il terzo mister in nove mesi per i rotaliani

La novità che non ti aspetti arriva da Mezzocorona: sulla panchina gialloverde torna Franco Pistolato che prende il posto di Alessandro Marconi, dimissionario.

E' successo tutto questa settimana, dopo che la formazione rotaliana aveva conosciuto l'altro mercoledì nel turno infrasettimanale le quarta sconfitta di fila, sesta di un girone di ritorno davvero avaro di soddisfazioni (cinque punti in 9 partite). Preso atto che la squadra non rispondeva più alle sue sollecitazioni e che la società manifestava una crescente preoccupazione per la classifica traballante, Marconi ha deciso di farsi da parte a sei partite dalla conclusione della stagione. Al capezzale del team gialloverde è stato così chiamato Franco Pistolato, uno che quell'ambiente lo conosce benissimo avendoci lavorato già in più occasioni nella sua lunga e vincente carriera d'allenatore.

Non è stato facile per il presidente Lechthaler e la sua dirigenza convincere "Pisto" a tornare sul campo: dopo aver guidato nell'ultima stagione la Garibaldina aveva infatti deciso di prendersi un anno sabbatico ma di fronte alla chiamata della sua vecchia società non ha saputo dire di no. Lo attende un compito non facile: quello di traghettare la squadra alla salvezza dopo un'annata in partenza ricca di buoni propositi ma nei fatti assai deludente. Affidata in estate ad Antonello Capaldo, ha raccolto 17 punti nel girone d'andata chiudendo in decima posizione, +5 sulla zona calda. Durante la pausa invernale ha avvicendato un po' a sorpresa Capaldo con Marconi, senza però migliorare il rendimento tanto da finire ora in tredicesima piazza, due lunghezze sopra la linea di galleggiamento. Ha invero da recuperare la gara esterna col Primiero fissata per il 30 aprile e dunque Pistolato avrà a disposizione sei gare per centrare l'obiettivo di mantenere la categoria. Il primo impegno sarà già domenica a Civezzano contro una diretta concorrente, poi il recupero infrasettimanale di Fiera e quindi la gara casalinga con l'Alta Anaunia: otto giorni che diranno subito se la classica scossa da cambio allenatore c'è stata o meno.