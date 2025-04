Le doppiette di Mantovani e Degara valgono 3 punti, Garcia anche

Una gara rinviata, cinque vittorie e due pareggi, con un totale di tredici reti messe a referto. Nessun risultato abbondante nella venticinquesima giornata di Promozione, solamente successi di misura, ma ben due doppiette decisive, che hanno consegnato i tre punti alla propria squadra, e una prestazione maiuscola che ha mantenuto al primo posto la capolista. Di seguito, il podio della settimana.

1. TOMMASO MANTOVANI (Garibaldina)

Alla ventiquattresima presenza in campionato, porta in vantaggio per due volte la propria squadra contro l’Aquila Trento e ne vidima l’ottava vittoria stagionale, la terza tra le mura amiche di San Michele. A tutti gli effetti l’”hombre del partido”, con la sua prima doppietta stagionale – che ha il sapore di un’antica frequentazione – l’attaccante classe 1998 condanna la formazione rionale, in cui aveva militato nella stagione 2016-2017, alla seconda sconfitta consecutiva. L’ex Dolasiana, alla sua prima stagione in giallorosso, mette dunque a referto la quarta rete in campionato dopo quelle inflitte a Avio e Calisio, rispettivamente nel girone di andata e di ritorno, e riconsegna la vittoria ai propri compagni dopo tre partite.

2. EMANUELE DEGARA (Settaurense)

Con la seconda doppietta di giornata, sigla nell’arco di soli cinque minuti il completo sorpasso ai danni del MolvenoSpor e, allo stesso modo del sopracitato giallorosso, riconsegna ai propri compagni i tre punti dopo altrettante gare senza vittoria. L’attaccante ex Benacense timbra la quinta marcatura personale in stagione, l’unica valsa il prelievo della piena posta in palio per i biancoverdi, essendo incappato negli altri tre casi in due sconfitte e un pareggio. All’undicesima prestazione da titolare, il centravanti ventitreenne contribuisce quindi direttamente per la prima volta in stagione ai tre punti della propria compagine e ne confeziona il decimo successo in campionato.

3. SANTIAGO GARCIA (Nago Torbole)

Per l’ennesima volta in questa stagione, da vero leader e trascinatore, traina i propri compagni verso lo scudetto con le sue grandiose giocate. Prima sigla il gol dell’iniziale vantaggio biancoceleste con un diagonale dall’interno dell’area, poi propizia da calcio d’angolo la rete del definitivo 2 a 0 del compagno Annesanti. Una stagione da assoluto protagonista, quella del fantasista ventiseienne che imprime così l’undicesimo marchio individuale sulla classifica dei capocannonieri e si dimostra ancora una volta l’uomo in più dei naghesi, in grado di fare sempre la differenza, su cui mister Weidling ha la fortuna di poter contare. Arrivato ad inizio anno dallo stivo, l’attaccante biancoceleste sta vivendo la sua migliore stagione a livello realizzativo, e non sembra intenzionato a fermarsi.

