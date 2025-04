Il Trento cerca punti per un miglior piazzamento

Mancano novanta minuti al termine della regular season e il Trento si prepara a vivere un'ultima intensa sfida allo Stadio Briamasco. Archiviata la sconfitta esterna contro il Novara, domani i gialloblù affronteranno il L.R. Vicenza con l’obiettivo di conquistare un risultato positivo e provare a migliorare il proprio piazzamento in chiave playoff. Sarà una gara, davanti ad una grande cornice di pubblico, dal peso specifico importante per entrambe le formazioni. Il fischio d’inizio dell’incontro, valido per il trentottesimo turno di Serie C Now, è fissato per le ore 16.30. Attualmente i gialloblù occupano, in coabitazione con l’AtalantaU23, l’ottava posizione in classifica con cinquantaquattro punti mentre il L.R. Vicenza è secondo con ottantatré punti. Il tecnico del Trento Luca Tabbiani, per la partita casalinga contro i veneti, ha convocato 20 giocatori. Non saranno della gara: Kassama, Frosinini, Vitturini, Giannotti e Di Carmine.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Leonardo Santer (2007); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Alberto Barison (1994); Daniel Cappelletti (1991); Nicola Falasco (1993); Mattia Maffei (2004); Andrea Trainotti (1993).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Mattia Ronald Sangalli (2002); Armand Rada (1999); Adil Titi (1999).

ATTACCANTI: Federico Accornero (2004); Emanuele Anastasia (1996); Tommaso Cappelli (2004); Francesco Disanto (1994); Alessandro Ghillani (2005); Tomi Petrovic (1999); Diego Peralta (1996).

Le dichiarazioni