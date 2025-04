La Vipo Trento conquista il titolo Juniores Elite

Con un turno d'anticipo la squadra di Toni Salinas vince il campionato e accede ai playoff nazionali

È della Vipo Trento il primo titolo della stagione 2024-25: la società della collina est ha infatti conquistato ieri con un turno d’anticipo il titolo provinciale della categoria Juniores Elite acquisendo l’accesso al tabellone nazionale per l’assegnazione dello scudetto di categoria Under 19.

Un trionfo quello dei giovani della Vipo che è giunto al termine di una stagione perfetta, nella quale la squadra ha vinto 23 delle 29 gare giocate occupando stabilmente le posizioni di vertice e sgretolando una dopo l'altra la resistenza di Mori S.S., Levico, Calisio e Rovereto. Proprio contro i bianconeri lagarini terminerà venerdì il suo cammino di campionato, ma quello che si poteva preannunciare come uno scontro diretto decisivo non avrà invece alcun rilievo dato il margine di otto punti che separa le due compagini. Nell'ultimo turno la Vipo Trento ha superato infatti 2-0 l'Anaune con doppietta di Samardjiski mentre il Rovereto è caduto 3-2 nel derby di Mori lasciando via libera ai rivali che ora proseguiranno la stagione affrontando i playoff nazionali (primo turno contro le vincitrici di Friuli e Alto Adige).

La conquista del titolo Juniores è una prima assoluta per la società di Villazzano e Povo che nei suoi dieci anni di attività aveva vinto più e più volte in tutte le categorie giovanili però mai fra gli Under 19, pur essendosi affermata nell'annata scorsa nella Coppa Regione battendo in finale il Bozner. A guidare in panchina la squadra in quest'impresa è stato Tony Salinas, già mister plurivincente nel calcio a cinque prima di passare alla guida dei giovani azulgrana. "Per me è davvero una grande soddisfazione, il coronamento di molti mesi di applicazione" ha affermato a caldo il tecnico argentino, "ho avuto la fortuna di guidare un gruppo serio e competitivo, che non ha mai calato la tensione ed ha cercato costantemente di migliorare. Ora andremo ad affrontare l'avventura nei playoff con tanta curiosità e senza timori, la consideriamo un'occasione importante di crescita oltre che il giusto premio per l'impegno profuso".