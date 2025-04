La Ravinense aspetta al bivio il Nago e confida nel Sacco

Concluse le feste, la Promozione riapre i battenti con un’altra giornata frammentata, la venticinquesima, di cui domani andranno in scena cinque gare, da assommare all’anticipo disputato prima di Pasqua e al posticipo conclusivo in programma giovedì sera. Alla vigilia di Sacco San Giorgio – Nago Torbole, la Ravinense, trionfante sabato sera sul campo del Borgo grazie alla rete di Pancheri, si ritrova temporaneamente in testa alla classifica, con una partita in più da giocare, mercoledì 30 aprile proprio contro i roveretani. Tutto quindi nelle mani di Garcia e compagni, con gli occhi puntati addosso, costretti a non commettere errori e a vincere per tornare a +2 sui rionali, che altrimenti, in caso di sconfitta naghese, potrebbero abbordare lo sprint decisivo per le sorti del campionato nell’arco di poco più di una settimana. Arduo compito per i viola di mister Spagnolli, quello di ostacolare la corsa delle due favorite, ma la famigliarità acquisita dai roveretani con il “segno x” in questi ultimi tempi (cinque pareggi nelle ultime sei gare) potrebbe giocare brutti scherzi alle due compagini biancocelesti, per le quali il pareggio, in questo momento, non è assolutamente un risultato contemplato. Ma, in verità, non dovrebbe esserlo nemmeno per il Sacco San Giorgio stesso, perché il MolvenoSpor, reduce dal trionfo di domenica scorsa al Talamo con l’Aquila Trento, potrebbe bissare in casa contro la Settaurense, non nel suo miglior periodo di forma, guadagnando terreno e pregiudicando la situazione dei sacchesi – aggravata dal calendario – al momento terzultimi a -1 da Tessaro e compagni. il centrocampista Matteo Baroni dell'Avio, atteso domani dall'Alense

Potrebbe essere la volta buona anche per il sorpasso alense ai danni dell’Arco, a secco di vittorie da tre giornate e impegnato con il Dro Cavedine, alla ricerca del sesto risultato utile consecutivo. La formazione di mister Bridi deve ritrovare la bussola per tenere aperta la lotta per il secondo posto, e sarà necessario farlo al più presto, perché i soli sette punti racimolati nelle ultime sette gare rischiano di compromettere irreparabilmente una stagione fino a febbraio quasi impeccabile. Allo stesso modo l’Alense, se vorrà allungare le mani sul terzo posto, dovrà a sua volta ritrovare la vittoria contro l’Avio, dopo tre gare con il freno a mano tirato. Contro l’Aquila Trento, a San Michele servirà una vittoria alla Garibaldina per sorpassare temporaneamente in classifica la Rotaliana, in attesa del recupero della sua gara prevista per giovedì scorso contro il Fiemme, rinviata, causa maltempo, a data ancora da destinarsi. I rionali non faranno però prigionieri, visto il possibile agganciamento con Borgo e Alense in caso di piena posta prelevata, e la necessità di ritrovare il successo dopo l’inattesa sconfitta contro i rossazzurri.

Infine, giovedì sera, a chiudere definitivamente questo lungo turno, a Martignano la Bassa Anaunia proverà a spezzare il digiuno – che ormai sembra essere cronico – dai tre punti contro il Calisio, comodamente stabilizzato in sicurezza a metà classifica, in attesa fervente della finale di Coppa Dao, a questo punto il vero obbiettivo stagionale grigiorosso.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA E CLASSIFICA

Le terne arbitrali: