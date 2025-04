Maia Alta: manca solo il conforto aritmetico. In coda si trema.

Il team di Toccoli a tre punti dal Paradiso. Blitz pesanti di Bozner, Benacense e Rovereto mentre soffrono Vipo Tn e Brixen

Per motivi di aritmetica spicciola non poteva essere la dodicesima di ritorno la giornata dell'incoronazione del Maia Alta sul tetto dell'Eccellenza. Ma il turno prepasquale ha avvicinato ulteriormente alla meta i meranesi che hanno portato il margine sulla più immediata concorrente a sette punti, sui nove complessivi che restano in ballo.

Il tappeto rosso dunque è steso malgrado la stoica opposizione esercitata dalla Vipo Trento, l'avversaria del sabato santo, beffata nel finale da una punizione estratta dal cilindro magico di Ghiotti. Ora al team guidato da "Lupo" Toccoli basterà vincere uno dei tre incontri rimanenti (Brixen, Benacense, San Giorgio) o al limite non perderne neppure uno per festeggiare lo storico salto di categoria, traguardo che a settembre non era forse nei programmi ma che da tempo ormai è realtà consolidata benché le malignità su uno strategico "ciapanò" abbiano girato per svariate settimane, alimentate peraltro da qualche passo falso di troppo.

Alle spalle delle futura regina la sola Virtus Bolzano ha saputo tenere il ritmo sbancando il campo del San Giorgio e operando il sorpasso nella corsa alla seconda piazza su un Parcines così arrendevole da incassare tre gol tutti in una volta dal Bozner, impresa che ai bolzanini di Degasperi non riusciva da cinque mesi.

Hanno risposto invece a tono ai virtussini sia il Levico Terme, 2-0 ad uno Stegona comunque onorevole, che il Termeno, vincitore nel sentitissimo derby della Bassa Atesina grazie al rigore allo scadere di Pfitscher. Se il primo posto non è più a tiro, continua a restare in ballo il podio, obiettivo che le quattro pretendenti si contenderanno "a distanza" visto che in programma è rimasto un solo scontro diretto, il 4 maggio fra Termeno e Virtus Bolzano.

Dietro le cinque big, con congruo distacco, si è fatta sempre più appassionante ed enigmatica la lotta per la sopravvivenza che quest'anno rischia di veder lievitare l'asticella della sicurezza fino ai 39 punti, livello superiore di parecchie unità a quanto richiesto in altre stagioni. Dal sesto posto, occupato dal San Giorgio, in giù, non c'è infatti modo di stare tranquilli per nessuno e a fare la differenza spesso è la consistenza delle motivazioni che ogni formazione riesce a darsi e che, ovviamente, è inversamente proporzionale alla posizione di classifica. Tutto ciò fa crescere la quota salvezza e tiene alto l'interesse verso una volata che promette soluzione non prima del 90.simo dell'ultima giornata.

Intanto a raccogliere soddisfazioni e punti preziosi come l'oro sono stati il già citato Bozner che ha sottomesso il Parcines, la Benacense e il Rovereto che hanno reagito entrambe agli sbandamenti recenti allargando un pochino il margine sicurezza. Soprattutto rivani e roveretani hanno saputo centrare risultati pesanti aggiudicandosi due delicatissimi scontri diretti in trasferta, a Bressanone e Cles. Imprese che portano le firme di Matteo Risatti (doppietta decisiva) e Giuliano Giovanazzi (esordio felice in panca) che hanno rivitalizzato i propri ambienti inguaiando nel contempo Brixen e Anaune. Se la passa di nuovo male anche la Vipo Trento che dopo l'irresistibile rincorsa di febbraio e marzo è giunta al quarto appuntamento di fila a vuoto con la vittoria, mentre restano in stand-by Mori S. Stefano e Comano Fiavè il cui match di Pasquetta è stato giocoforza rinviato per il lutto papale.

A 270 minuti dal termine, insomma, i giochi sono ancora apertissimi: a fare calcoli e tabelline ci stanno provando tutti ma l'unica certezza ora come ora è che le emozioni nel capitolo salvezza non verrano meno fino al prossimo 11 maggio. Teniamocele strette visto che il capitolo promozione è ormai cosa fatta.