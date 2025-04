A Paquetta il Südtirol ospiterà il Bari

Lunedì di Pasquetta in campo, all’ora di pranzo, per il Südtirol. I biancorossi tornano in casa per affrontare allo Stadio Druso il Bari nella 15ª del girone di ritorno del campionato di Serie BKT 2024-2025. Calcio d’inizio alle ore 12.30.

La formazione guidata da mister Fabrizio Castori, reduce dallo stop di sabato scorso sul campo della Salernitana e in piena corsa per la permanenza in categoria, affronta i pugliesi di Moreno Longo, alla ricerca di un posto nei playoff. Si tratta di un’altra sfida particolarmente importante nel contesto generale.

In una classifica che continua ad essere particolarmente corta (dieci squadre in 11 punti a 5 giornate dal termine della stagione regolare), i biancorossi si trovano a quota 35, sullo stesso gradino di Cittadella, Brescia e Sampdoria, con alle spalle la Salernitana a quota 33, la Reggina a 32 e il Cosenza a 27. Davanti: Mantova (37 punti), Frosinone e Carrarese (38). Di fronte al pubblico amico, il Südtirol ha colto 18 punti in 16 gare (4 vittorie, 6 pareggi e 6 stop). La formazione biancorossa punta a riscattare la sconfitta subita a Salerno, arrivata dopo il pareggio interno con il Cesena.

Il Bari, reduce dal prezioso successo interno contro il Palermo (2-1), diretto concorrente nella corsa ad un posto nei playoff, attualmente occupa l’ottavo posto, ultimo utile per accedere alla fase post-season per la promozione. 44 i punti dei biancorossi del capoluogo pugliese, uno meno del Palermo (settimo), gli stessi del Cesena. Sono il frutto di 9 vittorie e 17 pareggi, 7 le sconfitte, di cui 3 vittorie, 8 pareggio e 5 stop (17 punti) nelle 16 gare esterne fin qui disputate.