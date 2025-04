Il Maia Alta vuol avvicinare il trionfo matematico

Meranesi in casa contro la Vipo Trento, Parcines e Virtus in trasferta: l'occasione è ghiotta per allungare ulteriormente. In coda tante sfide delicate

Che sorpresa troveranno nell'uovo le squadre protagoniste dell'Eccellenza regionale? Il sabato prepasquale offre infatti il turno numero ventisette del campionato e chi più chi meno hanno tutte qualcosa da scoprire in questo intenso finale di stagione. Classifica alla mano, solo il sedicesimo posto dello Stegona è assegnato, il resto è al massimo indirizzato, e le quattro giornate restanti dovranno dirci molte verità. La settimana di stop imposta dalla disputa del Torneo delle Regioni sarà servita a tutti a ricaricare le pile sicché non sono da escludere risultati inattesi anche perché il programma è ricco di confronti diretti e incrociati.

Il primo importante quesito riguarda la leadership con annessa promozione in D del Maia Alta: i sei e sette punti di margine rispettivamente su Parcines e Virtus Bolzano mettono quasi al sicuro i meranesi cui però la matematica impedirà di festeggiare già in questa occasione il salto di categoria. Dall'altra parte del campo ci sarà poi una Vipo Trento motivatissima vista la precaria situazione in cui si dibatte da mesi.

Proprio la corsa salvezza risulta essere un altro grande punto di domanda: trovare sette formazioni racchiuse in tre punti significa che l'equilibrio è massimo e che nessuno potrà distrarsi. Il calendario di qui a metà maggio propone una lunga sequela di scontri senza pronostico e difficilmente si potranno avere verdetti anticipati. Senza dimenticare che quanto meno quattro compagini possono ambire ancora a quella seconda piazza che oltre al prestigio del piazzamento offre pure una ulteriore chance di promozione (magari poco desiderata...).

Segnalando come siano solamente sette le gare prepasquali poichè Mori S.S. e Comano Fiavé hanno chiesto e ottenuto il posticipo al pomeriggio di Pasquetta del loro match, ecco il dettaglio della dodicesima giornata di ritorno (calcio d'inizio ore 15,30).

ANAUNE-ROVERETO arbitra Russo di Benevento (Canali, Amistadi); tre punti separano i gialloblù nonesi dal team del nuovo mister Giuliano Giovanazzi, all'esordio sulla panchina che fino alla scorsa settimana era di De Donatis. Un margine così risicato non permetterà calcoli a nessuno: vincere è l'obiettivo comune anche se entrambe vengono da due turni senza il sorriso. All'andata fu 2-2 con gol iniziale di Bonilla, risposta anaune di Biscaro e Pangrazzi, pareggio nel recupero di Rella.

BOZNER-PARCINES arbitra Galli di Rovereto (Franceschetti, Zomer); i padroni di casa si sono riavuti nell'ultimo turno da una crisi lunga sette giornate, i venostani escono da una serie di quattro vittorie su cinque partite e tallonano la capolista ormai da mesi. Motivi per continuare la corsa ne hanno insomma a bizzeffe e il pronostico è impossibile. All'andata fu 2-0 per la formazione di Lomi con la doppietta di Schweitzer a rispondere a gol iniziale di Tessaro.

BRIXEN-BENACENSE arbitra Armellini di Arco/Riva (Laddomada, Magli); scontro diretto fondamentale per il futuro di entrambe, coi brissinesi rilanciati da due colpacci inattesi e i rivani in chiaro affanno (un punto in quattro partite). All'andata vinse 1-0 la Benacense con rete pesantissima di Bosetti.

LEVICO TERME-STEGONA arbitra Lazzerini di Bolzano (Lercher, De Cesare); la striscia positiva di cinque gare dei termali si è interrotta l'altra domenica a Parcines. Un passo falso che ha compromesso la rimonta verso la piazza d'onore. Contro uno Stegona che perde da quattro turni la vittoria è non quotata... All'andata vittoria levicense 1-0 firmato Bucci.

MAIA ALTA-VIPO TRENTO arbitra Carnemolla di Ragusa (Lanz, Testa); forte di un vantaggio cospicuo l'undici di Toccoli non avrebbe granchè da temere ma un ulteriore successo avvicinerebbe assai il trionfo matematico. Dunque per la Vipo Trento di Improta si preannuncia un pomeriggio di sofferenza anche perchè in trasferta ha sempre fatto fatica a raccogliere risultati. All'andata fu 2-1 per i meranesi che con Leitner e Lintner capovolsero nella ripresa il gol del primo tempo di Pecoraro.

SAN GIORGIO-VIRTUS BOLZANO arbitra Di Paolo di Merano (Salerno, Santa); i padroni di casa manifestano una certa discontinuità di risultati ma non hanno problemi di classifica mentre i bolzanini continuano la caccia al vertice, consci d'aver sprecato troppo nelle settimane scorse per crederci ancora davvero. Il match d'andata lo vinsero alla grande i virtussini:; 3-0 con reti di Kicaj, Zeni e Bussi

TERMENO-SAN PAOLO arbitra Ricci di Rovereto (D'Alterio, Acquaroli); un derby che non ha implicazioni vere e cogenti di classifica ma che vale ugualmente tantissimo per entrambe. Ci sarà grande pubblico e nei bianconeri la spinta in più la darà il desiderio di cancellare la sconfitta d'andata quando il San Paolo prevalse 2-1 grazie ai centri di Bertuolo e Philipp Degasperi (Drescher per il Termeno)

MORI S.S.-COMANO TERME FIAVE' si giocherà alle 15,30 di lunedi 21 la sfida fra lagarini e giudicariesi, importante soprattutto per i gialloneri ospiti che dopo aver ultimato una straordinaria rimonta cercheranno contro una squadra tranquilla i punti del sorpasso di qualcuna delle tante rivali della lotta salvezza. All'andata fu 1-0 per il Comano con centro di Ajdarovski.