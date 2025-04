Quattro giornate di squalifica a Ricca della Garibaldina

Piovono pesanti sanzioni nel weekend appena trascorso, nonostante il minor numero di partite a causa della sosta di Eccellenza, sia in Promozione che nei campionati giovanili. Di seguito, tutti i principali provvedimenti disciplinari adottati, con le rispettive cause, enunciate dal Giudice Sportivo nell’odierno Comunicato.

Promozione: quattro giornate a Gabriele Ricca

Squalificato per quattro giornate l’attaccante della Garibaldina Gabriele Ricca. «Costui – riporta il comunicato del Giudice Sportivo – si rivolgeva nei confronti dell'assistente dell'arbitro pronunziando frase blasfema; veniva quindi espulso dal direttore di gara e si rivolgeva nei confronti di quest'ultimo con frasi offensive ed irrispettose; la condotta integra la violazione di cui agli articoli 36, comma I, e 37 del CGS.»

A seguito della gara con il Nago Torbole, per recidività in ammonizione, nel prossimo turno il Fiemme dovrà fare a meno di Lorenzo Zorzi e Davide Giacomelli.

Estromesso infine dai campi di gioco per due gare effettive Gabriele Bombardelli del Dro Cavedine.

Prima Categoria: un totale di undici squalificati

Squalificati per una gara effettiva: Davide Dalsasso (Telve), Simone Curzel (Audace), Alain Giuliano (Vigolana).

Per recidività in ammonizione, costretti a saltare il prossimo turno anche: Fadi Moussalli (Baone), Gianmarco Rizzardi (Predaia), Pietro Marcantoni (Aldeno), Alessandro La Vecchia (Gardolo), Marco Braito (Pergine), Pasquale Costantino (Azzurra), Paolo Montresor (Monte Baldo) e Gianluca Valentini (Roncegno).

Seconda Categoria: sconfitta a tavolino per il Valsugana Scurelle

Inflitta la sconfitta a tavolino per 3 – 0 al Valsugana Scurelle, in merito alla gara con la Polisportiva Oltrefersina giocatasi il 13 aprile, nella quale la formazione penalizzata è colpevole di aver schierato il tesserato Stefan Dusan, squalificato a seguito della gara del 22 marzo con il Mattarello, il quale, da regolamento, non poteva aver scontato la sanzione nella gara immediatamente successiva, giocata contro una “squadra “B”” (Primiero “B”). Inflitta inoltre un’ulteriore giornata di squalifica allo stesso, sopracitato Stefan Dusan.

Squalificati per due gare effettive: Daniel Ajiboye (Leno), Omar Chahizzamane e Charaf Abouelmajd (3 P Val Rendena).

Giovanili: doppia squalifica da quattro giornate tra gli Under 17

Nel campionato Under 17 Provinciale A, espulso per quattro gare Antonio Aromando (Athesis). «In seguito ad espulsione – scrive il Giudice Sportivo – il sig. Aromando Antonio esce dal terreno di giuoco per poi rientrarvi senza autorizzazione. Al termine della gara il medesimo giuocatore aspettava i giuocatori della squadra avversaria, creando disordine e parapiglia tra le due squadre, arrivando ad afferrare al collo un giuocatore della squadra avversaria. Tale condotta integra la violazione di cui all'art 38 ultimo alinea del CGS. Il tenore complessivo della condotta consente l'applicazione delle attenuanti generiche e permette di rimanere al disotto del limite edittale previsto dalla norma violata».

Stessa sorte per Adnan Murrani (Rovereto “B”), il quale «subito dopo aver ricevuto il cartellino giallo per proteste, il sig. Adnan si rivolgeva nei confronti del direttore di gara in maniera irriguardosa e ingiuriosa. Tale condotta veniva mantenuta anche in seguito all'esibizione del cartellino rosso. Tali condotte subito dopo il triplice fischio finale, il sig. Soldavini si rivolgeva nei confronti del direttore di gara in maniera irriguardosa e ingiuriosa. Tale condotta integra la violazione di cui all'art. 36 comma I del CGS. Il tenore complessivo della medesima consente l'applicazione delle attenuanti generiche e permette di rimanere al disotto del limite edittale previsto dalla norma violata. integrano la violazione di cui all'art. 36 comma I del CGS».

Nel girone B della stessa categoria, tre gare di squalifica per Filippo Soldavini (Avio).

Nel campionato Juniores Provinciale, due giornate per Youssef Hailoua (Altavalsugana), Simone Baratieri (Solteri) e Anxhelo Kokja (Bolghera).

Tutte le sanzioni sul Comunicato ufficiale della Figc trentina: leggi il comunicato