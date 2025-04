Il Fiemme dal Nago, l'Alense a Dro per agganciare l'Arco

Solo cinque le gare di Promozione che andranno in scena questa domenica, visti i due anticipi di mercoledì e sabato, e la gara tra Ravinense e Sacco San Giorgio, rinviata alla sera del 30 aprile. La capolista avrà dunque tutti gli occhi puntati addosso nell’anticipo di domani sera contro il Fiemme, che dopo aver spaurito proprio la formazione di Melone domenica scorsa, proverà a fare lo stesso contro l’altra principale forza del campionato. La compagine di mister Weidling, alla ricerca della terza vittoria consecutiva dopo l’ultima sconfitta in casa della Garibaldina, avrà l’occasione di mettere un piede avanti alla diretta inseguitrice, sebbene solo momentaneamente, ma caricando in tal caso ulteriore pressione sul groppone dei rionali, anche solo psicologicamente. Il centrocampista del Nago Torbole Riccardo Annesanti (foto Holneider)

Nell’altro anticipo settimanale, mercoledì sera in casa della Rotaliana, l’Arco ha nuovamente mancato l’appuntamento con la vittoria, bloccato sull’1 a 1 dai biancocelesti che confermano il momento positivo di ritrovata identità e punti che, seppur lentamente, stanno ricominciando ad arrivare. I gialloblù, invece, nelle ultime sette gare hanno conquistato un solo successo, condito da quattro pareggi, e claudicano in terza posizione, con l’Alense che, attesa domenica in casa del Dro Cavedine, pregusta di agganciarli in caso di trionfo, ora a soli tre punti di distanza.

A sua volta, gli alensi vantano uno scarto di soli due punti dal Borgo che, ritrovato bomber Stefani, minaccia di agguantare la quarta posizione a Campodenno contro la Bassa Anaunia, la cui ultima vittoria risale addirittura al 13 ottobre. Stessa cosa vale per l’Aquila Trento, appaiata in classifica con i valsuganotti a quota 39, impegnata al Talamo con il MolvenoSpor, anch’essa papabile indicata per il sorpasso ai danni di Simonini e compagni. Dopo tre giornate che scialacquano l’opportunità di scavalcare in graduatoria il Sacco San Giorgio quart’ultimo, chissà che non possa essere questa la volta buona per i rossazzurri per elevarsi al di sopra della linea rossa, colmando il divario di due lunghezze che li separa dai roveretani e dalla zona salvezza.

Chiudono il palinsesto domenicale Settaurense – Calisio, entrambe per rialzare la testa dopo gli insuccessi della scorsa giornata, che hanno interrotto per tutte e due una fiduciosa striscia positiva (che continuava, nel caso dei biancoverdi, da ben sette gare) e Avio – Garibaldina, il cui risultato potrà solo rimescolare le carte nella stipata metà bassa della classifica.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA E CLASSIFICA

Le terne arbitrali: