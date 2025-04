Sei giornate di squalifica a Marco Tomasi del Fiemme

Tra Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, si conta un totale di 38 calciatori sanzionati nell’ultimo turno dei rispettivi campionati, e impossibilitati a scendere in campo questo weekend, tra squalifiche dirette e per recidività in ammonizione. Su tutte, spicca l’espulsione di Marco Tomasi, costretto a saltare le prossime sei gare di Promozione.

ECCELLENZA: un totale di undici squalifiche

Al termine della ventiseiesima giornata sono quattro le squalifiche comminate direttamente sui campi di gioco, che costringono a saltare il prossimo turno di campionato: Fabian Menghin (Brixen), Markus Kirchler (SanGiorgio), Dario Hasa (Maia Alta) e Tobias Sinn (Rovereto).

Squalificati invece per recidività in ammonizione: Stefano Scire (Benacense), Daniele Gasperotti e Luca Anzelini (Rovereto), Federico Conci e Michael Aiello (Parcines), Firas Moussaoui (Virtus Bolzano) e Dominik Lercher (San Giorgio).

PROMOZIONE: sei giornate a Marco Tomasi

Squalificato per sei gare effettive, al termine del match conclusosi 2 a 1 in favore della Ravinense, il centrocampista del Fiemme Marco Tomasi. “Il tesserato – riporta il comunicato del Giudice Sportivo – pochi istanti prima del fischio finale, si avvicinava alla Direttrice di Gara e la afferrava per il polso dove teneva l'orologio, avvicinandolo a sé per verificare il tempo di gara. Non pago, si rivolgeva nei confronti della stessa con espressioni irriguardose e ingiuriose, dando vita a una feroce protesta da parte di diversi tesserati. Tale condotta integra la violazione dell'art. 36, comma I, lett. b, del C.G.S. Il tenore complessivo della condotta consente di riconoscere l'applicazione di attenuanti generiche. La condotta risulta tuttavia al contempo aggravata dalla qualifica di capitano.”

Contro il Nago, sabato, i fiemmesi dovranno fare a meno anche di Gabriele Longo, ammonito per la quinta volta lo scorso weekend.

Estromessi dai campi di gioco nel prossimo turno anche Ruben Lohoff (Arco), Emanuele Volcan (Sacco San Giorgio) e Enrico Berlanda (Bassa Anaunia). Ad essi, si aggiunge la seguente lista di esclusi per recidività in ammonizione: Andrea Ermon (Aquila Trento), Samuele Baccega (Borgo), Andrea Pederzolli (Garibaldina), Paolo Freddi (Settaurense), Leonardo Stella (Avio) e Davide Gobbi (Nago Torbole).

In seguito agli avvenimenti della partita contro il Nago Torbole, Inibito a svolgere ogni attività fino al 17 aprile il mister dell’Arco Enzo Bridi.

PRIMA CATEGORIA: venti assenze tra calciatori e allenatori

Costretto a saltare gli appuntamenti con Gardolo e Tione il centrocampista del Toblino Omar Ruaben. Contro il Gardolo i rossoblù dovranno fare a meno anche di Davide Amistadi.

Assenti forzati, ma per una sola gara, anche Andrea Piffer (Aldeno), Brian Mattivi (Civezzano), Nicola Stolf (Porfido Albiano), Mattia Guastafierro (Baone) e Dante Pizzini (Pieve Di Bono).

Causa recidività in ammonizione, squalificati: Cristiano Baccega (Ortigaralefre), Andrea Paoli (Riva del Garda), Marcos Dalla Torre (Alta Anaunia), Nicola Conci (Gardolo), Alessio Rigione (Predaia), Martin Allieri (Roncegno), Gionata Rosi (Athesis), Lorenzo Slaifer (Marco) e Davide Brunet (Primiero).

Lato allenatori, Inibito fino al primo maggio Davide Zoller (Marco) e fino al 17 aprile i mister di Baone e Civezzano, Stefano Marchiori e Claudio Granello. Fuori per una gara anche il tecnico della Ledrense Fabio Berardi.

