Bisognin salvifico, Trainotti alla seconda doppietta in stagione

Quattro pareggi, quattro vittorie e un totale di venti reti segnate nella ventitreesima giornata di Promozione, l’ottava del girone di ritorno. Tra i numerosi protagonisti del weekend, tre meritano una menzione particolare, visto l’impatto avuto nelle rispettive gare. Eccone di seguito i nomi sul podio della settimana.

1. ALESSANDRO BISOGNIN (Ravinense)

Nonostante il minore minutaggio a disposizione rispetto all’annata precedente, nella quale aveva collezionato 9 reti in 26 presenze, trascina la Ravinense nel momento più complicato della stagione.

Chiamato in causa domenica da mister Melone a tre minuti dalla fine della gara contro il Fiemme, sul punteggio di 1 a 1, l’attaccante trentatreenne strappa i tre punti all’ultimo istante, allo scadere del recupero, con una zampata nella mischia.

Una rete che vale tantissimo psicologicamente e numericamente, sia per lui che per la sua squadra, che non poteva permettersi di lasciare due punti per strada sul campo dell’ultima classificata, soprattutto in questo momento di forte instabilità, con il cambio di allenatore e la perdita della prima posizione. Il classe 1992 dimostra di farsi trovare pronto quando serve, e imprime così il quarto sigillo personale in stagione, che pesa una tonnellata in più rispetto a tutti gli altri.

2. CHRISTIAN TRAINOTTI (Alense)

Seconda doppietta stagionale dopo quella valsa la vittoria biancoceleste in casa del MolvenoSpor, e nono timbro impresso sulla classifica dei capocannonieri del campionato. A differenza di tutte le sue precedenti marcature, la doppia firma di domenica in casa contro la Rotaliana non è valsa la vittoria per la sua compagine, bensì è servita a graffiare un pareggio agli sgoccioli del match, sventando la sconfitta consecutiva per la formazione di mister Lorenzini, che si trova ora a due lunghezze di distanza dal terzo posto.

3. JACOPO STEFANI (Borgo)

Dopo quattro gare lontano dai campi di gioco a causa della squalifica rimediata nel 3 a 0 subito dai valsuganotti in casa dell’Alense il primo marzo, al suo rientro il bomber giallorosso lascia subito il segno, come di consueto. Sua infatti la rete decisiva della vittoria contro il Calisio, che permette così alla compagine di mister Floriani di portarsi a due lunghezze di distanza dal quarto posto. Con il rigore realizzato domenica, il centravanti classe 2000 centra la decima marcatura stagionale in diciassette presenze, la quarta dagli undici metri. Il Borgo ritrova finalmente il suo giocatore più determinante, in grado di contribuire direttamente con le sue reti a ben 21 punti sui 39 guadagnati dai giallorossi fin qui dall’inizio della stagione.

PROMOZIONE: RISULTATI DELL’ULTIMA GIORNATA, TABELLINI E CLASSIFICA