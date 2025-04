Sabato al Druso il Südtirol sfida il Cesena

Il Südtirol torna a giocare in casa per affrontare allo Stadio Druso il Cesena nella tredicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie BKT 2024-2025. Calcio d’inizio alle ore 15 di sabato.

La formazione guidata da mister Fabrizio Castori (21 punti in 15 gare con l0 FCS) affronta i romagnoli di Michele Mignani. Per il mister biancorosso si tratta di un match doppiamente importante, visto che di fronte troverà la squadra di cui è a tutt’oggi è l’allenatore con il maggior numero di panchine, ben 254 delle 568 totali in B (a pochi passi dal record assoluto di Guida Mazzetti, 572), con cui ha ottenuto memorabili risultati.

In una classifica che continua ad essere particolarmente corta (undici squadre in 10 punti a 7 giornata dal termine della stagione regolare), i biancorossi si trovano a quota 34, sullo stesso gradino di Cittadella e Brescia, con alle spalle il Mantova ad un punto, Sampdoria e Reggiana a due, Salernitana a 4 e, più distante, a -9 il Cosenza. La formazione biancorossa punta a riscattare la sconfitta subita a Mantova, arrivata dopo cinque risultati utili di fila. Mancheranno gli infortunati Vimercati, Zedadka e Arrigoni, lo squalificato Merkaj.

Il Cesena, reduce dalla battuta d’arresto interna con la Juve Stabia (1-2, dopo sei risultati utili di fila) è in piena corsa per i playoff e attualmente occupa l’ottavo posto, ultimo utile per accedere alla fase post-season per la promozione. 42 i punti dei bianconeri di Romagna, frutto di 11 vittorie e 9 pareggi, 11 le sconfitte, di dui 15 punti in altrettante gare esterne (4 vittorie, 3 pareggi e 8 stop).