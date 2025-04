Trento, con la Giana Erminio servono punti playoff

Archiviata la splendida vittoria casalinga contro l’AlbinoLeffe, la squadra di Luca Tabbiani torna in campo, questa volta in trasferta. Il fischio d’inizio della partita contro la Giana Erminio, valida per il trentacinquesimo turno di Serie C Now, ed in programma domani pomeriggio allo Stadio Città di Gorgonzola, è fissato per le ore 15. Al momento, in classifica, i gialloblù sono quarti con cinquantatré punti in coabitazione con AlbinoLeffe e Renate, mentre, i lombardi sono ottavi con quarantanove punti. Il tecnico del Trento Luca Tabbiani, per la partita in trasferta contro la Giana Erminio, ha convocato 19 giocatori. Non saranno della gara: Santer, Kassama Frosinini, Anastasia, Di Carmine e Ghillani.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Alberto Barison (1994); Daniel Cappelletti (1991); Nicola Falasco (1993); Mattia Maffei (2004); Andrea Trainotti (1993); Davide Vitturini (1997).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Pasquale Giannotti (1999); Mattia Ronald Sangalli (2002); Armand Rada (1999); Adil Titi (1999).

ATTACCANTI: Federico Accornero (2004); Tommaso Cappelli (2004); Francesco Disanto (1994); Tomi Petrovic (1999); Diego Peralta (1996).

Le dichiarazioni