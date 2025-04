Il Nago atteso ad Arco, per la Ravinense di Melone c'è il Fiemme

Appena riconquistata la prima posizione, nella ventitreesima giornata il Nago Torbole è chiamato subito a difenderla con le unghie e con i denti in casa dell’Arco, dove i gialloblù venderanno cara la pelle per ritrovare la vittoria e guadagnare margine sul secondo posto. Un appuntamento cruciale per Garcia e compagni, forse l’ultima vera e propria prova di forza sulla loro strada, al netto di inattesi inciampi, escludendo la febbricitante resa dei conti con la diretta rivale della penultima giornata di campionato. La pressione per i naghesi, già alta di per sé vista la caratura dell’avversario, monterà ancora di più data la largamente pronosticata vittoria della Ravinense in casa del Fiemme, che, in caso di sconfitta ospite al Comunale di Via Pomerio, varrebbe l’immediata riappropriazione rionale della vetta. Il successo biancoceleste, oltre che quotato, sarà anche quasi obbligato per avere rapida conferma della previdenza o meno alla base dell’esonero di mister Laratta. A Cavalese sarà dunque anche il banco di prova per Marco Melone, chiamato a ritrovare i tre punti dopo due giornate di magra in casa dell’ex capolista e porre fine ad un periodo, seppur breve, di crisi che la favorita al titolo in questo momento non può assolutamente permettersi. Il centrocampista della Ravinense Marco Bordin

Con la speranza di tornare a vincere e mettere finalmente le mani sul terzo posto, l’Alense attende tra le proprie mura la Rotaliana, che avrà l’arduo compito di dimostrare che la scossa positiva delle ultime due uscite non sia stata solo un fugace fuoco di paglia. Sesto posto in palio invece nello scontro tra Aquila Trento e Settaurense, al Talamo, in cui gli uomini di Ferrari, se vorranno tentare il sorpasso ai danni del Borgo e non farsi a loro volta superare in classifica dai biancoverdi, saranno chiamati a voltare pagina dopo il rallentamento imposto dal pareggio e dalla sconfitta precedenti, e prelevare l’intera posta. Per mantenere la quinta posizione e tenere a debita distanza proprio i biancocelesti, il Borgo dovrà fare i conti con il Calisio, che in questo florido momento rappresenta un brutto cliente per chiunque.

Il MolvenoSpor confiderà nell’aiuto del suo inseguitore in graduatoria (la Bassa Anaunia), affinché lasci a bocca asciutta il Sacco San Giorgio e ne permetta ai rossazzurri l’ormai perennemente rinviato sorpasso, in caso di trionfo sul campo dell’Avio.

Infine, a San Michele Dro Cavedinee Garibaldina, separate da una sola lunghezza in lista, si contenderanno tre punti che, nella stipata metà inferiore della classifica, potrebbero valere scarti di più di una posizione in un solo colpo, date le cinque squadre galleggianti tra quota 26 e quota 30.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA E CLASSIFICA

Le Terne Arbitrali: