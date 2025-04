Sedici squalifiche tra Eccellenza, Promozione e Prima Categoria

Un weekend curiosamente carente, rispetto al solito, dal punto di vista dei provvedimenti disciplinari adottati nelle gare delle principali categorie regionali. “Solo” 16 infatti le squalifiche comminate in tutto – tra espulsioni dirette e accumulazioni recidive di ammonizioni – dai direttori di gara ai danni degli atleti impegnati sui terreni di gioco di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria.

ECCELLENZA: Philip Degasperi unico squalificato

Salterà il prossimo turno per recidività in ammonizione Philip Degasperi del San Paolo, unico giocatore punito con l’estromissione forzata dai campi. Inibito a svolgere ogni attività fino al 10 aprile invece il tecnico del Brixen Christian Mlakar.

Sanzionato il Levico Terme con un’ammenda di 300,00 Euro a causa del comportamento di alcuni suoi tifosi durante il match vinto 3 a 1 con il Bozner. “Per tutta la durata della partita – si legge nel comunicato – un gruppo di sostenitori della società di casa pronunziava molteplici frasi irriguardose, ingiuriose e gravemente offensive, sia nei confronti dell'arbitro, che nei confronti dell'assistente arbitrale n. 2; nei confronti di quest'ultimo, detti sostenitori, tentavano anche di sputargli sulla schiena”. Punita con una multa minore anche la squadra rivale in questione.

PROMOZIONE: sei squalifiche in totale nel weekend

Squalificati per una gara effettiva Giacomo Volani (Aquila Trento) e Davide Giacomelli (Fiemme).

Per recidività in ammonizione, lontani dai campi di gioco domenica prossima anche: Mattias Tessaro (MolvenoSpor), Kevin Chizzola (Sacco San Giorgio), Nicolas Spangaro (Rotaliana) e Alberto Bettazza (Settaurense).

PRIMA CATEGORIA: doppia squalifica per Telve e Condinese

Squalificati per recidività in ammonizione: Gabriele Colombini (Civezzano), Thomas Dagostini e Mattia Ropelato (Telve), Gabriele Maso (Marco), Karim Saidi e Nicola Rinaldi (Condinese), Matteo Conci (Altavalsugana), Daniel Maturi (Pinzolo Valrendena) e Fabrizio Sartori (Monte Baldo).

SECONDA CATEGORIA: due giornate a Defrancesco e Diallo (Cornacci)

Comminate due gare effettive di stop a Riccardo Zomer (Nogaredo) e a Matteo Defrancesco e Mamadou Diallo (Cornacci).

GIOVANILI: due severe squalifiche tra gli Juniores

Punito con cinque gare effettive di squalifica Mouhamed El Jaibri (Riva del Garda), nel campionato Juniores Elite. “Quest’ultimo – riporta nel comunicato il Giudice Sportivo – a seguito della concessione di un calcio di punizione alla squadra Athesis per un fallo commesso dal giuocatore Eljabri Mouhamed, si è reso partecipe di una mass confrontation afferrando per il collo un giuocatore avversario e affrontando faccia a faccia in modo minaccioso altri avversari. Tale condotta, intrisa di particolare violenza, integra la violazione di cui all'art 38 comma I ultimo capoverso del CGS..”

Stessa sanzione, ma per tre gare effettive anziché cinque, a Natan Caurla dell’Athesis. “In occasione di una mass confrontation – si legge nel comunicato – è accorso rapidamente nella zona di svolgimento del tafferuglio, spintonando con forza alcuni avversari e contribuendo ad accrescere la tenzione. Tali condotte integrano la violazione di cui all'art 38 comma I primo capoverso del CGS..”

Infine, nel campionato Juniores Provinciale, squalificati per due gare Matteo Dal Piaz (Aquila Trento) e Nicolas Toldo (Lizzana).

Tutte le sanzioni sul Comunicato ufficiale della Figc trentina: leggi il comunicato